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Futbol

Estadio Banorte supera pruebas finales de audio y video previo a su reinauguración

Nuevas luces en el Estadio Banorte | X: @GrupoOllamani
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 22:49 - 22 marzo 2026
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Todo parece indicar que el Tri no tendrá problema para recibir a la selección de Roberto Martínez

De un momento a otro ahora son solo días lo que la afición mexicana tiene que esperar para ver de regreso el Estadio Banorte, lo cual sucederá con Portugal visitando la cancha que próximamente será tres veces mundialista, eso sí, sin Cristiano Ronaldo.

Más allá de que esto haya significado un golpe duro para quienes estarán presentes en el 'Coloso de Santa Úrsula', la principal atracción es la reinauguración del estadio, mismo que ya tiene terminados más de sus detalles para presentar en el duelo ante los lusitanos.

El estadio Banorte continúa con su renovación | AFP
El Estadio Banorte cerca de su reinauguración | AFP

Espectáculo asegurado

A través de las redes sociales de Grupo Ollamani se pudo ver una publicación en la que se muestran las últimas pruebas de luces, audio y video, presentadas ante las autoridades de fútbol nacionales e internacionales.

En las fotos y vídeos que se han presentado en el posteo, se puede apreciar de buena manera, el nuevo color de las bancas inferiores, pues el rojo de Banorte, que le dará el nombre al inmueble, predomina junto al color blanco que detalla las letras.

Los videos realmente son muy cortos, además de que hay una sola fotografía al respecto de este tema, pero a tan solo días de que se de la reapertura, los aficionados ya tienen una noción de que será con lo que se encontrarán.

¿Qué dice la gente en redes sociales?

Como era de esperarse, no todos están contentos con la remodelación del estadio, pues algunos han llegado al límite de mencionar que no creen que en realidad hayan hecho alguna obra tanto dentro como fuera de él.

En cuanto a las pruebas que se han realizado a tan solo una semana del partido de México vs Portugal, distintos usuarios ya han dado su opinión, pidiendo que cuando América regrese a jugar en el recinto, no toquen la conocida canción 'Mi Mayor Anhelo', pues a la afición azulcrema no le trae buenos recuerdos.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

Ahora, solo queda esperar al sábado 28 de marzo, con una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial visitando un estadio mítico, el cual, aunque criticado, cuenta con su remodelación más reciente de cara a la tercera ocasión en la que el torneo llega a suelo azteca.

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