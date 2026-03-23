Estadio Banorte supera pruebas finales de audio y video previo a su reinauguración

De un momento a otro ahora son solo días lo que la afición mexicana tiene que esperar para ver de regreso el Estadio Banorte, lo cual sucederá con Portugal visitando la cancha que próximamente será tres veces mundialista, eso sí, sin Cristiano Ronaldo.

Más allá de que esto haya significado un golpe duro para quienes estarán presentes en el 'Coloso de Santa Úrsula', la principal atracción es la reinauguración del estadio, mismo que ya tiene terminados más de sus detalles para presentar en el duelo ante los lusitanos.

El Estadio Banorte cerca de su reinauguración | AFP

Espectáculo asegurado

A través de las redes sociales de Grupo Ollamani se pudo ver una publicación en la que se muestran las últimas pruebas de luces, audio y video, presentadas ante las autoridades de fútbol nacionales e internacionales.

En las fotos y vídeos que se han presentado en el posteo, se puede apreciar de buena manera, el nuevo color de las bancas inferiores, pues el rojo de Banorte, que le dará el nombre al inmueble, predomina junto al color blanco que detalla las letras.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

Los videos realmente son muy cortos, además de que hay una sola fotografía al respecto de este tema, pero a tan solo días de que se de la reapertura, los aficionados ya tienen una noción de que será con lo que se encontrarán.

¿Qué dice la gente en redes sociales?

Como era de esperarse, no todos están contentos con la remodelación del estadio, pues algunos han llegado al límite de mencionar que no creen que en realidad hayan hecho alguna obra tanto dentro como fuera de él.

En cuanto a las pruebas que se han realizado a tan solo una semana del partido de México vs Portugal, distintos usuarios ya han dado su opinión, pidiendo que cuando América regrese a jugar en el recinto, no toquen la conocida canción 'Mi Mayor Anhelo', pues a la afición azulcrema no le trae buenos recuerdos.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT