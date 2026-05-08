¡120 años de grandeza! Chivas celebra un aniversario histórico

Las Chivas Rayadas del Guadalajara están de manteles largos. Este 8 de mayo, el Rebaño Sagrado celebra su 120 aniversario, consolidándose como uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano y un símbolo de identidad para millones de aficionados dentro y fuera del país.

A lo largo de más de un siglo, Chivas ha construido una historia llena de campeonatos, jugadores históricos y momentos inolvidables que lo colocan entre las instituciones más grandes de México.

Alicia Cervantes, la histórica goleadora de Chivas l IMAGO7

Una historia llena de títulos

A lo largo de toda su historia, las Chivas se han caracterizado por ser de los equipos más galardonados de toda la historia del balompié mexicano. El club rojiblanco adjunta 12 títulos de liga en sus vitrinas: 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1969–70, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Festejo de la Hormiga con Santi Sandoval en el Chivas vs Necaxa del Apertura 2025 | Imago7

También logrando consagrarse tanto en torneos locales como internacionales:

Concacaf: 1962, 2018

4 Copas MX

Finalista de Copa Libertadores (2010)

Campeón de Campeones: 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1963–64, 1964–65, 1969–70.

Chivas en 2017 | IMAGO7&nbsp;

Grandes figuras y leyendas

Las Chivas han tenido ídolos y leyendas que les han ayudado a formar cada vez más su historia, siendo el único equipo en México que juega con puros mexicanos. Una tradición instaurada alrededor de 1908 y consolidada en 1943 estuvo liderada por Salvador Reyes, máximo símbolo rojiblanco, acompañado por José Villegas, Jaime Gómez, Héctor Hernández e Ignacio Calderón. En el tiempo más reciente destacan Oswaldo Sánchez, Ramón Ramírez y Omar Bravo, y Alicia Cervantes, máxima goleadora histórica del club con 161 tantos. Estas figuras cimentaron la grandeza del Rebaño en México y el mundo.

Así como el exportar mexicanos al extranjero que más tarde terminaron por impactar en la historia de la Selección Mexicana, siendo el caso de Javier “El Chicharito” Hernández.

¿Chicharito se retira? Javier Hernández y el panorama de su futuro tras salida de Chivas | IMAGO7

Un equipo que busca seguir aumentando su historia en la actualidad

Hoy por hoy, las Chivas se encuentran en una situación muy compleja en la Liguilla del Clausura 2026; tendrán que remontar la eliminatoria contra Tigres por 1 a 3. En su casa y con su gente harán pesar los 120 años de historia para buscar un nuevo título de liga.