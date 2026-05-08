¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo? Fecha, hora y transmisión

Atlético de Madrid se enfrentará al Celta de Vigo en un duelo correspondiente a LaLiga; un juego donde Obed Vargas podrá seguir sumando minutos en busca de su boleto para la Copa del Mundo 2026.

Los rojiblancos llegan muy dolidos al quedar eliminados por el Arsenal en las Semifinales de la Champions League, por lo que buscarán darle un cierre digno a la leyenda de Antoine Griezmann con los “Colchoneros”, mientras que “Los Celestes” quieren defender su puesto de Europa League en la tabla de posiciones.

Buscan un cierre digno

Atlético de Madrid y Celta de Vigo se encuentran en un gran momento en LaLiga. Los locales se encuentran, a pesar de haber quedado eliminados de la Champions League, aseguraron su participación para la siguiente edición del torneo más importante entre clubes, mientras que el Celta busca sumar puntos clave para asegurar su puesto en la siguiente edición de la Europa League.

Atlético de Madrid se posiciona como cuarto en la tabla de posiciones, en puestos de Champions League. Los rojiblancos registran diecinueve victorias, seis empates y nueve derrotas, sumando 58 goles a favor y 37 en contra, teniendo una diferencia de +21.

Jugadores de Atlético de Madrid en lamento tras la derrota contra Arsenal en Champions League | AP

Celta de Vigo se ubica en el lugar sexto de la tabla; de conseguir 3 puntos, podrían asegurar su sueño europeo. “Los Celestes” llevan un registro de doce victorias, once empates y once derrotas, sumando 48 goles a favor y 44 en contra, teniendo una diferencia de +4.

REAL BETIS VS CELTA DE VIGO | X: @RCCelta

¿Dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo se llevará a cabo en el Riyadh Air Metropolitano; podrá disfrutarse a las 10:30 hrs el día 9 de mayo (tiempo CDMX), siendo transmitido por Sky Sports y vía streaming en Izzi Go.