Donald Trump oootra vez lanza dura acusación: “Los cárteles gobiernan México”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar tensión en la relación bilateral con México luego de asegurar este viernes que “los cárteles gobiernan México”, declaración que realizó apenas unos días después de amenazar nuevamente con una posible intervención estadounidense para combatir al narcotráfico.

Durante un evento realizado en la Casa Blanca con motivo del Día de las Madres, el mandatario republicano abordó el tema del tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y señaló que gran parte de los estupefacientes continúan ingresando a territorio estadounidense a través de la frontera mexicana.

“Viene a través de México en su mayor parte. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan”, afirmó Trump frente a medios y asistentes.

Las declaraciones del mandatario llegan en medio de un clima delicado entre ambos países, marcado por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación fronteriza.

A penas hace unos días, el mandatario estadounidense amenazaba con una intervención en México / FB: @WhiteHouse

Trump insiste en intervención contra cárteles

No es la primera vez que Donald Trump realiza declaraciones de este tipo. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el combate al narcotráfico y particularmente al tráfico de fentanilo se convirtió en uno de los ejes principales de su administración.

Incluso, el mandatario estadounidense ha clasificado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y en distintas ocasiones ha dejado abierta la posibilidad de utilizar fuerzas militares para combatirlos.

“Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, dijo esta semana el presidente estadounidense, reviviendo el debate sobre una posible intervención directa en territorio mexicano.

El gobierno de México ha sido claro sobre la relación de cooperación con Estados Unidos / Especial

Insiste que México es gobernado por el narco

Este viernes volvió a insistir en la misma idea al asegurar que, aunque Estados Unidos ha reducido significativamente el tráfico marítimo de drogas, los cárteles continúan operando a través de la frontera terrestre con México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, reiteró.

Estados Unidos ha presumido que ha reducido significativamente el tráfico marítimo de drogas / FB: @WhiteHouse

Sheinbaum responde y defiende soberanía mexicana

Las declaraciones de Trump ya provocaron respuesta desde México. Apenas el miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las amenazas del mandatario estadounidense y aseguró que el gobierno mexicano sí está actuando contra el crimen organizado.

La mandataria dejó claro que México mantiene disposición de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad; sin embargo, subrayó que cualquier acción debe realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional.

El intercambio de declaraciones ocurre en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral reciente, especialmente después de que se revelara un operativo antidrogas realizado en Chihuahua con participación de agentes de la CIA, sin conocimiento previo del gobierno mexicano.