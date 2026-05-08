VIDEO: ¡No es la CDMX! Falla Metro de Monterrey y pasajeros tienen que caminar por las vías

La mañana de este viernes se vivieron momentos de caos y desesperación en el Metro de Monterrey luego de que una falla en un convoy de la Línea 1 provocara la suspensión temporal del servicio, dejando a cientos de pasajeros atrapados durante varios minutos y obligando a algunos a caminar sobre las vías para intentar salir de la zona afectada.

El incidente ocurrió en plena hora pico, cuando miles de personas se dirigían a sus trabajos y escuelas, situación que generó molestia entre los usuarios debido a los retrasos que superaron los 30 minutos en distintas estaciones de la zona poniente de la ciudad.

Aunque Metrorrey no emitió un aviso inmediato sobre la situación, en redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías donde se observan vagones detenidos, andenes saturados y pasajeros descendiendo de los trenes para caminar a un costado de las vías.

Cientos de pasajeros se quedaron atrapados durante varios minutos y mejor se fueron caminando por las vías / Especial

Usuarios caminaron sobre las vías tras falla del tren

De acuerdo con los reportes compartidos por usuarios, las principales afectaciones ocurrieron en las estaciones Mitras, Talleres y Penitenciaría de la Línea 1 del Metro de Monterrey.

En uno de los videos que rápidamente se viralizó, se observa cómo varias personas descienden del convoy detenido y avanzan por las orillas de las vías mientras buscan llegar a una estación cercana. Incluso, un hombre aparece cargando a una menor mientras camina entre los rieles.

Las imágenes generaron preocupación y críticas contra el sistema de transporte, especialmente por los riesgos que implica desalojar un tren en zonas restringidas.

La gente se desesperó por quedar atrapada sin ventilación y le urgía llegar a su destino / Especial

“Nos vamos a deshidratar aquí”

La desesperación aumentó entre los pasajeros debido a la falta de ventilación dentro del convoy detenido. Otro video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios usuarios rompen el vidrio de una de las puertas del vagón utilizando herramientas de trabajo para permitir la entrada de aire.

“Nos vamos a deshidratar aquí”, se escucha decir a una mujer mientras otras personas intentaban entender por qué el tren permanecía detenido.

“¿Nos tiene secuestrado o qué?”, reclamó otro pasajero dentro del vagón.

“No jala el Metro, yo creo no jala la luz”, respondió otro usuario mientras continuaba la incertidumbre.

Las imágenes desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron las condiciones del sistema de transporte y recordaron que recientemente aumentó la tarifa del Metro.

“Ya ni porque está más caro y sin clima y algunas estaciones tienes que hacer fila hasta para subir/bajar el Metro porque cerraron un lado de las escaleras. Ya me imagino cómo estará en días del Mundial”, escribió un usuario en redes sociales.

Varias personas se unieron para poder quitar los vidrios o abrir las puertas / Especial

Metrorrey explica qué provocó la falla

Horas más tarde, Metrorrey informó que alrededor de las 8:05 horas un tren modelo MM-93 presentó una avería aparentemente relacionada con el sistema de energía cuando se encontraba en la estación Mitras con dirección hacia Exposición.

La dependencia explicó que mientras se realizaban las maniobras de seguridad y las labores para restablecer el servicio, algunos usuarios decidieron desalojar el convoy por cuenta propia en zonas restringidas, lo que obligó a detener temporalmente la circulación para evitar mayores riesgos.

Un tren modelo MM-93 presentó una avería relacionada con el sistema de energía / Especial

Asimismo, detallaron que el tren averiado fue remolcado hacia Patios y Talleres para realizar el diagnóstico correspondiente.

A 34 días del Mundial…



Una falla eléctrica en la Línea 1 del Metro de Monterrey provocó un caos esta mañana en la movilidad del nuevo Nuevo León. Usuarios fueron desalojados y obligados a caminar entre las vías.



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