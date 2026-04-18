Así son las “metroconchas”, el pan inspirado en el Metro de CDMX

La creatividad de la Ciudad de México no tiene límites, y ahora quedó demostrado con la llegada de las “metroconchas”, una innovadora versión del tradicional pan dulce mexicano que ha conquistado tanto a los amantes de la gastronomía como a los usuarios de redes sociales.

Se trata de conchas que, sin perder su esencia clásica, incorporan un elemento distintivo: diseños inspirados en los íconos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, convirtiéndose en un producto que mezcla sabor, identidad y cultura urbana en cada pieza.

Universidad, Bellas Artes, Pantitlán, Chabacano, Tacubaya, Mixcoac y Zócalo, ahora en pan / FB: @bestcake_cdmx

Un pan con sello chilango

Las “metroconchas” mantienen la receta tradicional que ha hecho de este pan uno de los favoritos en México, pero destacan por su decoración única. Sobre la costra de azúcar, cada pieza presenta los símbolos de distintas estaciones del Metro, cuidadosamente elaborados para reflejar la identidad visual que millones de usuarios reconocen diariamente.

Entre los diseños más llamativos se encuentran estaciones icónicas como Universidad, Bellas Artes, Pantitlán, Chabacano, Tacubaya, Mixcoac y Zócalo, lo que convierte a cada concha en una pequeña representación de la vida cotidiana en la capital.

El resultado no solo es atractivo a nivel visual, sino que también genera una conexión inmediata con quienes utilizan este transporte a diario, haciendo del producto una combinación perfecta entre tradición y modernidad.

Las metroconchas destacan por su decoración única / FB: @bestcake_cdmx

De la panadería a lo viral

Detrás de esta propuesta está Jonathan Barrera, creador de la panadería Bestcake CDMX, ubicada en la zona de Iztapalapa. Su objetivo no es únicamente vender pan, sino ofrecer una experiencia que conecte con el imaginario colectivo de la ciudad.

Gracias a esta idea, las “metroconchas” rápidamente se posicionaron como un fenómeno en redes sociales, donde usuarios comparten fotos y videos del producto, destacando tanto su originalidad como su valor cultural.

La panadería que las hace es Bestcake CDMX y está ubicada en la zona de Iztapalapa / FB: @bestcake_cdmx

Más que pan: creatividad sin límites

Este no es el único producto innovador de la panadería. En su catálogo también destacan otras creaciones que han llamado la atención del público, como los “Conchiamalitos”, las “conchas virales del mono Punch”, la “talavera rosca”, la “Tlaloconcha” e incluso pasteles con formas poco convencionales como pozole o trompos de tacos al pastor.

Estas propuestas reflejan cómo la gastronomía puede reinventarse constantemente, adaptándose a tendencias y convirtiéndose en una forma de expresión cultural.

Un fenómeno que conecta con la ciudad

Las “metroconchas” no solo representan una tendencia viral, sino también una muestra de cómo los elementos cotidianos de la Ciudad de México pueden transformarse en experiencias únicas.