Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Comienza pleito legal en Pumas por salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7
René Tovar
René Tovar 10:08 - 05 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google

La salida de Efraín Juárez está hecha y la disputa legal comienza. El Club Universidad y el técnico comenzaron un jaloneo en cuanto a los términos de la salida del estratega mexicano de la institución que representa a la Máxima Casa de Estudios.

​¿Renunció, le rescindieron su contrato o fue mutuo acuerdo? Justo es ahí donde se encuentran atoradas las cosas. De acuerdo a fuentes bien informadas que filtraron información a RÉCORD, el tema ya lo están viendo abogados de ambas partes, por lo que hasta el momento la partida de Efraín de Pumas no se ha hecho en forma oficial.

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

​Entonces, ¿pueden obligar a dirigir a Efraín Juárez en el equipo? Difícilmente. De acuerdo a otros testimonios, el pasado 29 de mayo Efraín Juárez y Raúl González tuvieron una reunión en la que, según testigos, Juárez le comentó su idea de dejar al equipo porque, aunque la cúpula quería aparentemente que siguiera, le hizo saber que el presidente deportivo, Antonio Sancho, no, con lo cual se habrían dado un tiempo para pensar las cosas.

​Sin embargo, en el transcurso de los días hubo una aparente incomunicación por parte del club, con lo cual la decisión tomada ese 29 de mayo se mantuvo. El tema entonces pasa por saber si Efraín Juárez renunció, Pumas ya no lo quería (a través de Antonio Sancho) o bien es una decisión de mutuo acuerdo, lo cual se sabe que los abogados de Juárez están buscando dejar en claro, y en esos términos está la situación.

​Este medio pudo investigar a través de personas allegadas al caso legal, que la idea es establecer la forma de romper el vínculo, pero lo que es un hecho es que "nunca hubo una llamada de Efraín Juárez a Pumas para renunciar al cargo", por lo que se tira la versión de que el estratega fue quien tomó la iniciativa, ya que después de la final de Liga MX la postura estaba tomada debido a la mala relación con Antonio Sancho, quien incluso ya busca al sustituto de Efraín y se habla (RÉCORD no lo ha podido corroborar) que Guillermo Vázquez sería quien tome las riendas de la escuadra universitaria.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

​La gente legal de Juárez afirmó que el estratega se encuentra en Europa de vacaciones con su familia, por lo que difícilmente se presentará a las instalaciones de Cantera a ver qué pasa con la situación. Lo único cierto es que las posturas están en este momento distantes. Efraín Juárez asegura no haber renunciado y la directiva de Pumas sí lo considera así.

El tema va a dar para más, ya que mientras no se pongan de acuerdo seguirán los dimes y diretes, pues existe la idea de que si Sancho ya no quiere que siga Juárez y Efraín tampoco desea mantenerse, la salida debe ser por "mutuo" acuerdo y no como se ha manejado en los medios, que el estratega mexicano renunció por teléfono, lo cual aseguran que es una flagrante mentira.

Lo Último
11:04 Día agridulce para Checo Pérez en Mónaco; ilusiona con el ritmo, pero termina con fuego en los frenos
10:57 Mayito rompe el silencio sobre el documental que promete revelar quién mató a Paco Stanley
10:55 Aaron Judge fuera de los Yankees por lesión; su reparación será según evolucione
10:51 Guillemo Almada: Así fue el paso del uruguayo por el futbol español
10:19 ¿De qué murió Carlos ‘Indio’ Solari? Una de las figuras más importantes del rock argentino
10:13 Federico Valverde 'muestra' por primera vez la herida por su incidente en el vestuario con Tchouaméni
10:08 Comienza pleito legal en Pumas por salida de Efraín Juárez
10:05 Niño mexicano conquista al rival del Tri: DT de Sudáfrica le regala jersey previo al Mundial 2026
09:59 Javier Aguirre, el DT que más jugadores Sub-23 ha llevado a Mundiales
09:49 Florentino va por su bombazo: Real Madrid prepara oferta de 150 millones por Olise