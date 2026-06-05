Comienza pleito legal en Pumas por salida de Efraín Juárez

La salida de Efraín Juárez está hecha y la disputa legal comienza. El Club Universidad y el técnico comenzaron un jaloneo en cuanto a los términos de la salida del estratega mexicano de la institución que representa a la Máxima Casa de Estudios.

​¿Renunció, le rescindieron su contrato o fue mutuo acuerdo? Justo es ahí donde se encuentran atoradas las cosas. De acuerdo a fuentes bien informadas que filtraron información a RÉCORD, el tema ya lo están viendo abogados de ambas partes, por lo que hasta el momento la partida de Efraín de Pumas no se ha hecho en forma oficial.

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

​Entonces, ¿pueden obligar a dirigir a Efraín Juárez en el equipo? Difícilmente. De acuerdo a otros testimonios, el pasado 29 de mayo Efraín Juárez y Raúl González tuvieron una reunión en la que, según testigos, Juárez le comentó su idea de dejar al equipo porque, aunque la cúpula quería aparentemente que siguiera, le hizo saber que el presidente deportivo, Antonio Sancho, no, con lo cual se habrían dado un tiempo para pensar las cosas.

​Sin embargo, en el transcurso de los días hubo una aparente incomunicación por parte del club, con lo cual la decisión tomada ese 29 de mayo se mantuvo. El tema entonces pasa por saber si Efraín Juárez renunció, Pumas ya no lo quería (a través de Antonio Sancho) o bien es una decisión de mutuo acuerdo, lo cual se sabe que los abogados de Juárez están buscando dejar en claro, y en esos términos está la situación.

​Este medio pudo investigar a través de personas allegadas al caso legal, que la idea es establecer la forma de romper el vínculo, pero lo que es un hecho es que "nunca hubo una llamada de Efraín Juárez a Pumas para renunciar al cargo", por lo que se tira la versión de que el estratega fue quien tomó la iniciativa, ya que después de la final de Liga MX la postura estaba tomada debido a la mala relación con Antonio Sancho, quien incluso ya busca al sustituto de Efraín y se habla (RÉCORD no lo ha podido corroborar) que Guillermo Vázquez sería quien tome las riendas de la escuadra universitaria.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

​La gente legal de Juárez afirmó que el estratega se encuentra en Europa de vacaciones con su familia, por lo que difícilmente se presentará a las instalaciones de Cantera a ver qué pasa con la situación. Lo único cierto es que las posturas están en este momento distantes. Efraín Juárez asegura no haber renunciado y la directiva de Pumas sí lo considera así.