Federico Valverde 'muestra' por primera vez la herida por su incidente en el vestuario con Tchouaméni

El Real Madrid vive un momento de reconstrucción desde los malos resultados, no ganar nada en 2 temporadas, pero el verdadero detonante fue la pelea en el vestuario entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, encontronazo que mandó al hospital al uruguayo por un golpe en la cabeza.

El Chárrua estuvo fuera de acción por unos días debido al incidente; volvió a los entrenamientos con el Real Madrid en el final de la temporada, pero nunca se le vio la marca de su accidente, hasta ahora en un video que mostró su barbero por redes sociales enseñando su corte de pelo.

A CICATRIZ DE VALVERDE! 🇺🇾



O barbeiro de Federico Valverde publicou um vídeo mostrando pela primeira vez a cicatriz na testa do meio-campista do Real Madrid.



A marca teria sido consequência do polêmico incidente envolvendo Aurélien Tchouaméni.pic.twitter.com/F7ZM1Ld7rM — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 5, 2026

Una raya para el halcón

En el video se le ve al futbolista del Real Madrid un gran corte en la parte superior de su frente; aunque se ve muy leve por el tiempo que cicatrizó, dejó ver el lamentable incidente que sucedió en el vestido merengue.

Afortunadamente para él y la Selección de Uruguay, no pasó a mayores y el capitán de los charrúas podrá disputar la Copa del Mundo 2026 con normalidad en busca de dar la sorpresa en el torneo más importante entre Selecciones.

Federico Valverde disputando el partido contra Atlético de Madrid | AP

Uruguay y Valverde, listos para el Mundial

Uruguay arranca su participación en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium), partido donde el sueño por un nuevo campeonato del mundo vibrará con toda su gente presente en el estadio.

Seguido de Cabo Verde el 21 y cerrando con uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo cuando enfrenten a España en el Estadio Guadalajara el 26 de junio.