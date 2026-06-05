Niño mexicano conquista al rival del Tri: DT de Sudáfrica le regala jersey previo al Mundial 2026

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ya se siente en cada rincón de México, y para muchos aficionados representa una oportunidad única en la vida. Tal es el caso de Luchito, un niño mexicano que protagonizó una historia entrañable al acudir al hotel de concentración de la Selección de Sudáfrica en Pachuca, con la ilusión de conseguir autógrafos para su álbum Panini.

Con entusiasmo desbordante, el pequeño se colocó a las afueras del inmueble portando un cartel en inglés, su álbum de estampas y una bandera, con la esperanza de captar la atención de los jugadores africanos. Entre bailes, porras y sonrisas, Luchito apoyó incluso al que será el primer rival de México en el torneo.

Selección de Sudáfrica con aficionado | CAPTURA DE PANTALLA

Un gesto que marcó la diferencia

La perseverancia del niño tuvo recompensa. Los futbolistas de Sudáfrica no solo se acercaron para firmar su álbum, sino que también compartieron momentos con él, demostrando cercanía con la afición mexicana en esta etapa previa al Mundial.

Sin embargo, el momento más especial llegó cuando el director técnico del equipo, Hugo Broos, decidió acercarse personalmente. El estratega sorprendió a Luchito al regalarle el jersey de visitante del conjunto africano, provocando la emoción inmediata del pequeño, quien respondió con una sonrisa y un abrazo.

Niño con aficionado de Sudáfrica | CAPTURA DE PANTALLA

El emotivo instante fue captado en video y difundido por TV Azteca, donde se observa la felicidad del niño justo antes de que los jugadores partieran rumbo a su entrenamiento. La escena rápidamente se volvió viral, destacando el lado humano del futbol.

México vs Sudáfrica, listo para hacer historia

Para hacer aún más inolvidable la experiencia, varios jugadores regresaron unos momentos para firmar el jersey recién obsequiado y tomarse fotografías con Luchito, sellando así una jornada mágica para el joven aficionado.

Este episodio ocurre a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, cuyo partido inaugural enfrentará precisamente a México y Sudáfrica, reviviendo el duelo que abrió el Mundial de 2010, el cual terminó con empate 1-1.

El equipo de Sudáfrica entrenó en las instalaciones de Pachuca | X @BafanaBafana

El encuentro se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con inicio programado a las 13:00 horas. La selección mexicana parte como favorita para arrancar con el pie derecho en el Grupo A.

Más allá del resultado, historias como la de Luchito reflejan el verdadero espíritu del Mundial: la unión, la emoción y los momentos inolvidables que trascienden el terreno de juego.