Todo lo que debes saber de Sudáfrica, el primer rival de México en el Mundial 2026

La cuenta regresiva terminó. La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio cuando enfrente a la Selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que marcará el arranque del torneo para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que por primera vez en la historia de los Mundiales se repetirá exactamente el mismo partido inaugural que se disputó 16 años atrás.

Jorge Sánchez y Johan Vásquez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

En la Copa del Mundo de 2010, celebrada en territorio sudafricano, México y Sudáfrica empataron 1-1 en el duelo que abrió aquella justa mundialista.

Actualmente, Sudáfrica ocupa la posición número 60 del Ranking FIFA y cuenta con una plantilla valuada en aproximadamente 44.88 millones de euros. Aunque no parte como una de las favoritas, llega como un equipo competitivo y con jugadores capaces de complicar a cualquier rival.

La principal figura del conjunto africano es Lyle Foster, delantero del Burnley FC. El atacante es considerado la gran esperanza de gol de los "Bafana Bafana" gracias a su velocidad, potencia física y capacidad para definir en el área.

Otro de los hombres clave es Ronwen Williams, arquero y capitán de la selección. El guardameta del Mamelodi Sundowns se ha convertido en un referente por su liderazgo, experiencia y seguridad bajo los tres postes.

La Selección de Sudáfrica en su amistoso contra Nicaragua | AFP

México buscará arrancar con el pie derecho ante un rival que ya sabe lo que es enfrentarlo en una inauguración mundialista.

Dieciséis años después de aquel empate en Johannesburgo, ambas selecciones volverán a verse las caras, ahora con el Estadio Ciudad de México como escenario de un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales.