Con muchas dudas Sudáfrica empató a ceros ante Nicaragua

La Selección de Sudáfrica continúa generando incertidumbre a pocos días de su debut en la Copa del Mundo 2026, donde se medirá ante México en el partido inaugural a disputarse en el Estadio Ciudad de México. El conjunto africano no logró despejar las dudas tras empatar sin goles ante Nicaragua en un amistoso que dejó más cuestionamientos que certezas rumbo a la justa mundialista.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

El equipo dirigido por Hugo Broos llegaba con la intención de afinar detalles en casa, específicamente en el Orlando Stadium de Johannesburgo. Sin embargo, el resultado terminó siendo decepcionante, especialmente considerando que su rival, Nicaragua, no logró destacar en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial.

A pesar de dominar ampliamente el encuentro, los llamados ‘Bafana Bafana’ fueron incapaces de reflejar su superioridad en el marcador. La escuadra africana controló el balón cerca del 85 por ciento del tiempo y generó 16 disparos, cinco de ellos con dirección a portería, pero sin lograr romper el cero.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

Falta de contundencia, el gran problema de Sudáfrica

El principal problema del conjunto sudafricano fue la falta de contundencia en el último tercio del campo. Las oportunidades generadas no se tradujeron en goles, evidenciando una preocupante carencia de definición justo antes de enfrentar a un rival de mayor exigencia como México.

La ocasión más clara del partido llegó en el tiempo agregado del primer tiempo, cuando Sudáfrica tuvo un penal a su favor que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Sin embargo, su figura, Lyle Foster, falló desde los once pasos al estrellar su disparo en el poste derecho.

El delantero del Burnley dejó escapar una oportunidad inmejorable para adelantar a su equipo, situación que terminó por reflejar la falta de precisión que aqueja al conjunto africano. Este fallo se convirtió en uno de los momentos más destacados (y preocupantes) del partido.

¿Puede competir Sudáfrica en el Mundial 2026?

Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo tras su participación como anfitrión en 2010, además de sus apariciones en Francia 1998 y Corea-Japón 2002. No obstante, el nivel mostrado recientemente genera dudas sobre su capacidad para competir al más alto nivel en esta edición.

El empate ante Nicaragua no solo evidencia problemas ofensivos, sino también una falta de contundencia mental en momentos clave. De cara a su debut ante México, el equipo de Hugo Broos deberá corregir rápidamente si pretende dar la sorpresa en el partido inaugural.