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Empelotados

Christian Martinoli sufre accidente; acusa ‘atentado’ desde Chapultepec

Christian Martinoli | @martinolimx
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:09 - 29 mayo 2026
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El narrador de TV Azteca tomó con humor el accidente y hasta lanzó bromas sobre Juan ‘Ga’ y el América

Christian Martinoli volvió a robarse las redes sociales, aunque esta vez no fue por alguna narración polémica o comentario viral, sino por una aparatosa caída que sufrió en un evento y que rápidamente se volvió tendencia entre aficionados del futbol mexicano.

El día que Christian Martinoli viajó en la cajuela de un taxi | X: @martinolimx

Fiel a su estilo, el narrador de TV Azteca convirtió el momento en comedia y reaccionó con varias bromas luego de terminar en el piso, provocando cientos de comentarios y memes en redes sociales.

Martinoli reaccionó con humor tras la caída

Lejos de molestarse por el accidente, Christian Martinoli decidió tomar la situación con humor y lanzó comentarios cómicos.

Incluso, el narrador se comparó con Juan ‘Ga’, haciendo referencia al popular personaje viral de internet, luego de la forma en la que terminó cayendo.

La reacción del comentarista provocó todavía más interacción entre aficionados, quienes comenzaron a compartir clips y capturas del momento en distintas plataformas.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7
Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

Martinoli también aprovechó para bromear con el América

Como suele ocurrir en sus narraciones y comentarios, Martinoli tampoco dejó pasar la oportunidad de lanzar una indirecta relacionada con el futbol mexicano y el América.

El cronista ironizó con la clásica frase sobre “pedir penal para las Águilas” cada vez que alguien cae al suelo, algo que terminó aumentando todavía más las reacciones entre usuarios.

Las publicaciones relacionadas con el accidente rápidamente acumularon miles de comentarios, especialmente de aficionados que destacaron la capacidad del narrador para burlarse de sí mismo.

Christian Martinoli, narrador estrellas de TV Azteca | IMAGO7
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