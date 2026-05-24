Perro Bermúdez comparte foto con Christian Martinoli y las redes explotan

Enrique 'Perro' Bermúdez sorprendió a los aficionados del futbol mexicano luego de compartir una fotografía junto a Christian Martinoli, uno de los narradores más populares de TV Azteca. La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a lo que representan ambos cronistas para distintas generaciones de aficionados en México.

Antes de la llegada de Andrés Vaca como una de las principales voces de Televisa, el Perro Bermúdez dominó durante décadas las transmisiones deportivas desde Chapultepec. Su estilo irreverente, frases icónicas y narración apasionada lo convirtieron en uno de los comentaristas más influyentes en la historia de la televisión mexicana.

Christian Martinoli | IMAGO7

Dos leyendas de la narración se encuentran

Por su parte, Christian Martinoli emergió como la gran apuesta de TV Azteca para competir contra Televisa y terminó consolidándose como una figura referente en las narraciones deportivas. Con un estilo sarcástico, espontáneo y lleno de personalidad, el llamado Deus logró construir una identidad propia que hoy lo mantiene como uno de los favoritos del público.

La fotografía compartida por el Perro Bermúdez generó miles de reacciones entre aficionados, periodistas y seguidores del futbol. Muchos usuarios destacaron el respeto mutuo entre ambos narradores, quienes marcaron épocas distintas en la televisión deportiva nacional.

Las redes reaccionan al mensaje del Perro Bermúdez

Además, Enrique Bermúdez acompañó la publicación con el mensaje "con un tremendo narrador", frase que fue interpretada como un reconocimiento directo al trabajo y trayectoria de Martinoli. Los comentarios no tardaron en multiplicarse y varios aficionados pidieron incluso una transmisión juntos en algún partido importante.

La imagen entre dos de las voces más emblemáticas del futbol mexicano terminó por despertar nostalgia entre los seguidores, quienes recordaron grandes momentos narrados tanto por el Perro Bermúdez como por Christian Martinoli. La reunión de ambos dejó claro el impacto que han tenido en la historia de las transmisiones deportivas en México.