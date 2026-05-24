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Empelotados

Barcelona presente en la “Casita” de Bad Bunny; Lamine Yamal y figuras blaugranas fueron vistos en el concierto

Raphinha y jugadores del Barcelona | AP CAPTURA DE PANTALLA X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:18 - 23 mayo 2026
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Jugadores del FC Barcelona aprovecharon el cierre de temporada para asistir al concierto de Bad Bunny en territorio catalán, donde varios fueron captados en la famosa “Casita” del cantante puertorriqueño

Con el título de LaLiga ya asegurado, varios futbolistas del FC Barcelona aprovecharon los últimos días de la temporada para relajarse y asistir al concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Entre los jugadores más destacados que fueron vistos en la famosa “Casita” del artista estuvo Lamine Yamal, quien acudió acompañado y llamó la atención por un atuendo con tonos llamativos durante el primero de los dos conciertos del puertorriqueño en la ciudad catalana.

Lamine Yamal y Robert Lewandowski asistieron al concierto

Otro de los futbolistas captados en el evento fue Robert Lewandowski, quien también apareció con ropa colorida durante el show del cantante urbano. El delantero polaco recientemente confirmó que no continuará con el Barcelona para la próxima temporada, aunque todavía tuvo actividad con el club en la última jornada de LaLiga.

De acuerdo con reportes de medios españoles, otros integrantes del conjunto blaugrana también estuvieron presentes, tales como Pedri, Alejandro Balde y otros nombres estuvieron presentes en el concierto que Bad Bunny ofreció en Barcelona antes del duelo frente al Valencia.

La “Casita” de Bad Bunny sigue conquistando a figuras del deporte

La llamada “Casita” se ha convertido en uno de los escenarios más virales y reconocidos de la gira del cantante puertorriqueño. Futbolistas, celebridades y figuras públicas han pasado por ella en distintas ciudades alrededor del mundo.

No es la primera vez que jugadores de futbol aparecen en este espacio. Durante la visita de Bad Bunny a México, Keylor Navas también fue visto disfrutando del espectáculo y formando parte del ambiente generado alrededor del concierto del artista boricua.

España esperando a Bad Bunny | AFP
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