Barcelona presente en la “Casita” de Bad Bunny; Lamine Yamal y figuras blaugranas fueron vistos en el concierto

Con el título de LaLiga ya asegurado, varios futbolistas del FC Barcelona aprovecharon los últimos días de la temporada para relajarse y asistir al concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Entre los jugadores más destacados que fueron vistos en la famosa “Casita” del artista estuvo Lamine Yamal, quien acudió acompañado y llamó la atención por un atuendo con tonos llamativos durante el primero de los dos conciertos del puertorriqueño en la ciudad catalana.

Bad Bunny tonight at La Casita with Robert Lewandowski, Ferran, Pedri and Alejandro Balde in Barcelona tonight 🇪🇸 pic.twitter.com/964jRD2VzJ — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 23, 2026

Lamine Yamal y Robert Lewandowski asistieron al concierto

Otro de los futbolistas captados en el evento fue Robert Lewandowski, quien también apareció con ropa colorida durante el show del cantante urbano. El delantero polaco recientemente confirmó que no continuará con el Barcelona para la próxima temporada, aunque todavía tuvo actividad con el club en la última jornada de LaLiga.

De acuerdo con reportes de medios españoles, otros integrantes del conjunto blaugrana también estuvieron presentes, tales como Pedri, Alejandro Balde y otros nombres estuvieron presentes en el concierto que Bad Bunny ofreció en Barcelona antes del duelo frente al Valencia.

Lewandowski’s name was chanted by fans during the Bad Bunny concert in Barcelona



He’s so loved there 🥺❤️ pic.twitter.com/c2YhzZgD6B — 9️⃣ (@Pxxdwskiii) May 23, 2026

La “Casita” de Bad Bunny sigue conquistando a figuras del deporte

La llamada “Casita” se ha convertido en uno de los escenarios más virales y reconocidos de la gira del cantante puertorriqueño. Futbolistas, celebridades y figuras públicas han pasado por ella en distintas ciudades alrededor del mundo.

No es la primera vez que jugadores de futbol aparecen en este espacio. Durante la visita de Bad Bunny a México, Keylor Navas también fue visto disfrutando del espectáculo y formando parte del ambiente generado alrededor del concierto del artista boricua.