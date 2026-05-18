La Agencia Tributaria cierra el "caso Negreira" a favor del Barça

La Agencia Tributaria dio el informe sobre el caso de Negreira que cae a favor del Barcelona. En el documento se concluyó que los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, no estaban destinados para el pago de los árbitros ni con algún objetivo de influir en los resultados. El Barcelona sostiene que dichos pagos solo correspondían a informes y no tendrían intenciones dentro del ambiente competitivo.

El Barcelona sostiene que dichos pagos solo correspondían a informes y no tendrían intenciones dentro del ambiente competitivo. En los reportes de Hacienda, donde se reconocen pagos por mas de 7,5 millones de euros a el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre los años de 2001 y el 2018.

José María Enríquez Negreira como árbitro

Además se descartaron los argumentos que indicaban que los importes sirvieran para vender la información del comité arbitral, ni porque haya influido en alguna designación arbitral o en alguna alteración de resultados de algunos partido.

Reporte de Hacienda

Hacienda también destacó como declaración relevante que que no hay constancia de algún pago dirigido a algún arbitro, para confirmar dicho antecedente se revisaron todas las salidas de cuenta bancaria, así como no existen pruebas suficientes en donde el club haya requerido "ayudas" para influir en algún resultado.

Joao Cancelo tras anotar con el Barcelona | AP