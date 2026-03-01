Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona, en problemas: Real Madrid apunta a denunciar al club blaugrana por "Caso Negreira"

Real Madrid vs Barcelona en el primer Clásico del 2025 | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:01 - 01 marzo 2026
Con información de Pepe Kollins, el cuadro blanco acudirá a FIFA y UEFA contra el club catalán

¿Se acabó todo, todito? Una de las historias más famosas en el balompié español es el llamado "Caso Negreira", una investigación al Barcelona por supuestos pagos por más de siete millones de euros a empresas de José María Enríquez Negreira, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Ahora, dicho caso  podría tener un giro importante, por una supuesta denuncia del Real Madrid ante la FIFA y la UEFA.

Con información de Pepe Kollins, especialista en temas del club merengue, los de Valdebebas están convencidos de los actos de dicho caso. Además, el deseo de todos los dirigentes en el club blanco es ver al Barcelona en Segunda División y con la pérdida de títulos que ganó en dichos años.

Además, el deseo del conjunto blanco también es no ver en los próximos años al Barcelona en competiciones europeas, todo sustentado en el Caso Negreira. Dicha denuncia -según Kollins- será en cuestión de semanas, por la inconformidad del club blanco ante la falta de castigo en dicho caso.

Aficionados del Barcelona | AFP

Lucha reciente entre Barcelona y Real Madrid

En los últimos días rondó por todos los diarios del mundo las declaraciones de Joan Laporta, expresidente del Barcelona, sobre el Real Madrid. El dirigente, que busca su reelección con los de Cataluña, expresó que el cuadro blanco ha designado a los árbitros en los últimos años en LaLiga, considerando eso un escándalo.

Dicha frase llegó a los oídos de varias personalidades de la Casa Blanca, entre ellos el estratega, Álvaro Arbeloa. El actual técnico del Real Madrid comentó en rueda de prensa su inconformidad con las palabras de Laporta.

Joan Laporta en festejos de la Supercopa | AP

Respecto al caso Negreira yo no creo que nadie entienda que el escándalo más grande del futbol español siga sin resolverse. Yo creo que eso debería preocupar a muchos", comentó el originario de Salamanca.

¿Cuáles son los intereses de por medio entre Barcelona y Real Madrid?

Parte de las declaraciones de Arbeloa se dieron por la salida oficial del Barcelona de la Superliga, proyecto que comenzó Fiorentino Pérez. En caso de que dicha denuncia se haga oficial, ambos equipos tendrán que poner sobre la mesa muchos intereses.

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP
