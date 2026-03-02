Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El Sevilla compensará a sus aficionados por los incidentes en el derbi Sevillano

Sevilla compensará a los aficionados que asistieron a la Cartuja | X @SevillaFC
Sevilla compensará a los aficionados que asistieron a la Cartuja | X @SevillaFC
Rafael Trujillo 18:05 - 01 marzo 2026
El conjunto rojiblanco mostró solidaridad ante 'malos tratos' ante su afición

El Sevilla anunció que devolverá el importe de las entradas a los aficionados que se desplazaron al estadio de Estadio La Cartuja para presenciar el derbi sevillano ante Real Betis en LaLiga, luego de los incidentes y dificultades que se registraron durante la jornada. La decisión fue comunicada a través de un mensaje oficial del club, en el que se expone que los seguidores enfrentaron situaciones que complicaron su acceso y estancia en el recinto deportivo.

De acuerdo con la entidad sevillista, la medida busca compensar a los aficionados que, pese a las adversidades, mantuvieron su apoyo al equipo. En el comunicado, el club expresó su postura frente a los hechos ocurridos, los cuales calificó como “impropios de un encuentro de esta magnitud”, y adelantó que en los próximos días se darán a conocer los detalles del procedimiento para solicitar el reembolso correspondiente.

Sevilla agradeció el apoyo de sus fanáticos en el Derbi |X @SevillaFC

Incidentes durante el acceso y el traslado de los aficionados

Entre los principales problemas señalados se encuentra la actuación de la Policía Nacional, que confiscó, camisetas con el nombre del grupo “Biris Norte” a varios aficionados como condición para permitirles el acceso al estadio. Esta situación generó retrasos y malestar entre los seguidores desplazados, quienes tuvieron que desprenderse de dichas prendas para poder ingresar al inmueble.

A ello se sumaron situaciones relacionadas con la seguridad del Real Betis, que buscaba impedir el acceso de algunos aficionados visitantes y retiró camisetas, bufandas, banderas y diverso material a los seguidores del cuadro rojiblanco. Además, a la llegada al apeadero de tren, los aficionados del Sevilla se encontraron con una multitud de hinchas béticos, lo que derivó en escenas de tensión que tuvieron que ser atendidas por la Policía Nacional.

Sevilla destacó las complicaciones que sufrieron sus aficionados | X @SevillaFC

El club detalla el alcance de la compensación

En su mensaje oficial, el Sevilla reiteró que asumirá el coste de las entradas adquiridas por los aficionados desplazados y que más adelante informará los pasos a seguir para tramitar la devolución. El club subrayó que la decisión se tomó tras considerar las incidencias registradas antes y durante el partido.

“El Sevilla FC asumirá el coste de las entradas de los aficionados desplazados a La Cartuja....La entidad nervionense, consciente de las dificultades padecidas durante la jornada, considera que los sevillistas han tenido que soportar incidencias impropias de un encuentro de esta magnitud y ha querido compensar su apoyo incondicional...", expresó el equipo en su comunicado

Con esta medida, el Sevilla informó que mantendrá comunicación directa con sus seguidores para aclarar cualquier duda relacionada con el proceso de reembolso y dar seguimiento a lo ocurrido durante el derbi sevillano.

Sevilla destacó el apoyo de sus aficionados | AFP
