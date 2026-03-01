¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’

La conversación digital se encendió luego de que la cuenta oficial del FC Barcelona publicara un par de mensajes que no pasaron desapercibidos entre aficionados y detractores. Una imagen del escudo blaugrana acompañada por la frase “90 minutos son muy largos en el Camp Nou” desató una ola de reacciones, especialmente por el trasfondo que muchos interpretaron detrás del mensaje ligado al Real Madrid.

El primer post, aparentemente simple, llevaba implícita una carga simbólica poderosa: la idea de que los partidos en casa del Barcelona no se terminan hasta el silbatazo final. La frase apunta directamente a la mística de las remontadas, los goles en tiempo añadido y la presión que históricamente ha ejercido el conjunto culé cuando juega como local.

Después, el club complementó la publicación con una imagen de la mano vendada de Lamine Yamal haciendo un gesto con los dedos. Aunque no hubo explicación directa, la fotografía fue interpretada como una señal de intensidad, sacrificio o incluso como un símbolo de un momento clave dentro del partido.

Par de posteos del FC Barcelona I CAPTURA

Afición reacciona

Sin embargo, en la sección de comentarios el debate tomó otro rumbo. Varios usuarios señalaron que el mensaje parecía una referencia directa —o incluso una copia— del discurso que en los últimos años ha popularizado el Real Madrid, especialmente con su narrativa de remontadas épicas en el Santiago Bernabéu.

El club merengue ha reforzado mediáticamente la idea de que sus partidos se definen “hasta el final”, sobre todo tras noches memorables en competiciones europeas. Esa construcción simbólica ha quedado asociada a su identidad reciente, lo que provocó que algunos aficionados interpretaran el mensaje del Barcelona como un intento por apropiarse de ese relato competitivo.

Comentarios en X l CAPTURA

No obstante, el concepto de pelear hasta el último minuto no es exclusivo de ninguna institución. A lo largo de la historia, múltiples equipos han utilizado frases similares para fortalecer la conexión emocional con su afición y proyectar carácter en su estadio.

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP

¿Es un nuevo Barcelona?

En ese sentido, el Barcelona parece apostar por reforzar su propia narrativa de fortaleza como local, recordando que en su casa el margen de error para los rivales es mínimo. Más que una copia, el mensaje puede entenderse como una declaración de intenciones dentro del eterno pulso mediático entre ambos gigantes del futbol español.