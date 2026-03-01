Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’

Yamal en juego del FC Barcelona l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:46 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Blaugranas resaltaron que en el Camp Nou 90 minutos o más son muy largos

La conversación digital se encendió luego de que la cuenta oficial del FC Barcelona publicara un par de mensajes que no pasaron desapercibidos entre aficionados y detractores. Una imagen del escudo blaugrana acompañada por la frase “90 minutos son muy largos en el Camp Nou” desató una ola de reacciones, especialmente por el trasfondo que muchos interpretaron detrás del mensaje ligado al Real Madrid.

El primer post, aparentemente simple, llevaba implícita una carga simbólica poderosa: la idea de que los partidos en casa del Barcelona no se terminan hasta el silbatazo final. La frase apunta directamente a la mística de las remontadas, los goles en tiempo añadido y la presión que históricamente ha ejercido el conjunto culé cuando juega como local.

Después, el club complementó la publicación con una imagen de la mano vendada de Lamine Yamal haciendo un gesto con los dedos. Aunque no hubo explicación directa, la fotografía fue interpretada como una señal de intensidad, sacrificio o incluso como un símbolo de un momento clave dentro del partido.

Par de posteos del FC Barcelona I CAPTURA

Afición reacciona 

Sin embargo, en la sección de comentarios el debate tomó otro rumbo. Varios usuarios señalaron que el mensaje parecía una referencia directa —o incluso una copia— del discurso que en los últimos años ha popularizado el Real Madrid, especialmente con su narrativa de remontadas épicas en el Santiago Bernabéu.

El club merengue ha reforzado mediáticamente la idea de que sus partidos se definen “hasta el final”, sobre todo tras noches memorables en competiciones europeas. Esa construcción simbólica ha quedado asociada a su identidad reciente, lo que provocó que algunos aficionados interpretaran el mensaje del Barcelona como un intento por apropiarse de ese relato competitivo.

Comentarios en X l CAPTURA

No obstante, el concepto de pelear hasta el último minuto no es exclusivo de ninguna institución. A lo largo de la historia, múltiples equipos han utilizado frases similares para fortalecer la conexión emocional con su afición y proyectar carácter en su estadio.

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP
Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP

¿Es un nuevo Barcelona? 

En ese sentido, el Barcelona parece apostar por reforzar su propia narrativa de fortaleza como local, recordando que en su casa el margen de error para los rivales es mínimo. Más que una copia, el mensaje puede entenderse como una declaración de intenciones dentro del eterno pulso mediático entre ambos gigantes del futbol español.

Así, lo que comenzó como una publicación institucional terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la rivalidad discursiva entre blaugranas y madridistas. En la era digital, cada frase y cada imagen cuentan, y cualquier guiño puede ser interpretado como una jugada más dentro del clásico enfrentamiento entre dos potencias que también compiten fuera de la cancha.

Últimos videos
Lo Último
18:07 ¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
17:56 Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
17:49 ¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
17:33 ¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
17:31 Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
17:28 Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego
17:16 ¡No bajan la guardia! Pumas entrenó este domingo y ya piensa en Toluca
17:06 ¡Vergonzoso! Se desata riña en el partido Real Betis vs Sevilla
17:03 NFL Combine 2026: Los mejores momentos del fin de semana
17:01 Barcelona, en problemas: Real Madrid apunta a denunciar al club blaugrana por "Caso Negreira"
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Empelotados
01/03/2026
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
Futbol
01/03/2026
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
Lucha
01/03/2026
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Futbol
01/03/2026
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Futbol
01/03/2026
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Alex Verdugo firmó contrato con los Padres de San Diego | MEXSPORT
Beisbol
01/03/2026
Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego