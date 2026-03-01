Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Esto es el Calcio! Roma y Juventus empatan en el Olímpico de Roma

Roma y Juventus disputando el balón | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:29 - 01 marzo 2026
Dos de los mejores equipos de la Serie A nos regalan uno de los mejores juegos del año.

En un duelo vibrante de la Serie A, Roma y Juventus empataron 3-3 este domingo en el icónico Estadio Olímpico de Roma, en un encuentro donde ambos cuadros repartieron emociones y goles hasta el último suspiro del partido.

Un duelo de ida y vuelta

El choque fue intenso desde los primeros instantes, con Roma tomando ventaja gracias a Wesley al 39’, mostrando buen ritmo ofensivo ante una Juventus que buscaba imponer su estructura táctica.

No tardó la visita en responder: Francisco Conceição igualó al 47’, manteniendo la paridad y encendiendo el ritmo del juego.

Ya en la segunda mitad, Roma volvió a ponerse arriba con dos anotaciones más: Evan Ndicka al 54’ y Donyell Malen al 65’, colocando un 3-1 que parecía encaminar el resultado para los locales.

Roma ya le gana a la Juve por 2 goles | AP

Juventus no se rindió y logró empatar el marcador

El elenco dirigido por Luciano Spalletti no bajó los brazos y encontró la reacción necesaria: Jérémie Boga recortó distancias al 78’ y encendió la lucha por el empate.

En tiempo de compensación, Federico Gatti marcó el 3-3 al 90+3’, desatando la celebración parcial de los aficionados juventinos y dejando el marcador igualado en una de las jornadas más emocionantes de la Serie A.

Roma y Juventus disputando el balón | AP

Con este resultado, Roma conserva valiosos puntos en la pelea por acceder a puestos europeos, mientras que Juventus suma para escalar posiciones en la tabla del Calcio. El clásico romano-turinés dejó claro que la lucha por el top de la liga italiana continúa intensa y sin tregua.

Roma y Juventus disputando el balón | AP
