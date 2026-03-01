Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Serie A: ¿cuándo y dónde ver Roma vs Juventus? EN VIVO

Jorge Armando Hernández 19:02 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Loba buscará alcanzar al Napoli, mientras que la Vecchia Signora intentará superar al Como

La jornada dominical de la Serie A tendrá un clásico dentro del país de la bota entre la Roma y Juventus. Ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla, pero muy lejos del Inter de Milán, líder en absoluto del Calcio. 

Con 50 puntos en la competencia, La Loba recibirá a un complicado conjunto de Juventus, que vienen de ser eliminados en Playoff de UEFA Champions League.

Evan Ndicka y Gianluca Mancini, jugadores de la Roma | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Giallorossi vienen de empatar ante Napoli y ganar ante el conjunto de Cremonese, por lo que se mantienen en el cuarto puesto en busca de empatar a los napolitanos.

Por su parte, los Bianconeri vienen de recibir un fuerte golpe esta semana tras ser eliminados en la Copa de Campeones ante el Galatasaray. Además del doloroso descalabro en Europa, los de Luciano Spalletti vienen de dos derrotas consecutivas en Serie A, ante Inter de Milán y Como.

Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP
Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP

¿Cuándo y dónde ver Roma vs Juventus?

  • Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

  • Lugar: Estadio Olímpico de Roma, Roma, Italia

  • Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: ESPN y Disney + Premium

Bryan Cristante y Manu Kone, jugadores de la Roma | AP
Últimos videos
Lo Último
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
20:59 ¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
20:47 De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
20:43 ¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
20:33 ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
20:08 ¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera
20:08 ¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE
19:46 Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
Futbol
28/02/2026
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
Futbol
28/02/2026
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Futbol
28/02/2026
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
Lucha
28/02/2026
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
Empelotados
28/02/2026
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González