Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Serie A: ¿cuándo y dónde ver Roma vs Juventus? EN VIVO
La jornada dominical de la Serie A tendrá un clásico dentro del país de la bota entre la Roma y Juventus. Ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla, pero muy lejos del Inter de Milán, líder en absoluto del Calcio.
Con 50 puntos en la competencia, La Loba recibirá a un complicado conjunto de Juventus, que vienen de ser eliminados en Playoff de UEFA Champions League.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Los Giallorossi vienen de empatar ante Napoli y ganar ante el conjunto de Cremonese, por lo que se mantienen en el cuarto puesto en busca de empatar a los napolitanos.
Por su parte, los Bianconeri vienen de recibir un fuerte golpe esta semana tras ser eliminados en la Copa de Campeones ante el Galatasaray. Además del doloroso descalabro en Europa, los de Luciano Spalletti vienen de dos derrotas consecutivas en Serie A, ante Inter de Milán y Como.
¿Cuándo y dónde ver Roma vs Juventus?
Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026
Lugar: Estadio Olímpico de Roma, Roma, Italia
Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: ESPN y Disney + Premium
Te puede interesar