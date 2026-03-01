Serie A: ¿cuándo y dónde ver Roma vs Juventus? EN VIVO

La jornada dominical de la Serie A tendrá un clásico dentro del país de la bota entre la Roma y Juventus. Ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla, pero muy lejos del Inter de Milán, líder en absoluto del Calcio.

Con 50 puntos en la competencia, La Loba recibirá a un complicado conjunto de Juventus, que vienen de ser eliminados en Playoff de UEFA Champions League.

Evan Ndicka y Gianluca Mancini, jugadores de la Roma | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Giallorossi vienen de empatar ante Napoli y ganar ante el conjunto de Cremonese, por lo que se mantienen en el cuarto puesto en busca de empatar a los napolitanos.

Por su parte, los Bianconeri vienen de recibir un fuerte golpe esta semana tras ser eliminados en la Copa de Campeones ante el Galatasaray. Además del doloroso descalabro en Europa, los de Luciano Spalletti vienen de dos derrotas consecutivas en Serie A, ante Inter de Milán y Como.

Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP

¿Cuándo y dónde ver Roma vs Juventus?

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Lugar: Estadio Olímpico de Roma, Roma, Italia

Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: ESPN y Disney + Premium