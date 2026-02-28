Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se acerca el regreso! DT del Milan revela ‘fecha’ del retorno de Santiago Giménez

Santiago Giménez anota su primer gol en Champions con el Milan a los 37 segundos de partido | AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:44 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Massimiliano Allegri resaltó que ha completado fase importante

Se acerca el regreso de Santiago Giménez después de una operación a finales del años pasado, el entrenador del Milan Massimiliano Allegri habló sobre el mexicano y anticipó que estaría de vuelta en los próximos días a los entrenamientos.

"Giménez ha completado la fase preatlética, si todo va bien podrá empezar a entrenar con el equipo esta semana", resaltó el italiano en la previa del juego de los Rossoneros ante el Cremonese de la Jornada 27 de la Serie A.

¡Ya se estrenó en San Siro! Santiago Giménez anota en la victoria del Milan ante Hellas Verona | AP

¿Por qué fue operado?

Cabe mencionar, que el canterano del Cruz Azul sigue con su rehabilitación con miras a regresar al terreno de juego lo antes posible. El futbolista mexicano no ve actividad desde octubre; pero su regreso estaría pronto haciéndose realidad.

Giménez tuvo que someterse a una operación para poder regresar a óptimas condiciones físicas. El tiempo de recuperación tras la intervención quirúrgica esperaba a ser de hasta de cuatro meses, siendo abril cuando pudiera estar de vuelta en las canchas. Sin embargo, quizá pueda regresar antes de lo esperado.

Santiago Giménez | MEXSPORT

Desde su lesión, Giménez se ha perdido al menos 15 partidos del club italiano así como los últimos cinco partidos de la Selección Mexicana. La última vez que vio acción competitiva fue 28 de octubre en el empate de su equipo ante Atalanta.

El delantero busca terminar su rehabilitación con miras a no sólo regresar con el equipo italiano sino que también con la Selección Mexicana. Con al menos cinco partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, el delantero espera poder regresar para ser parte de la convocatoria final.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Una operación obligada? 

A través de sus redes sociales, Giménez compartió, a inicios de noviembre, un mensaje en el que reveló los detalles de su estado físico. El atacante explicó que desde hace meses ha jugado con molestias en el tobillo, lo que le ha impedido estar en plenitud de condiciones.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el delantero.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
AC Milan
Últimos videos
Lo Último
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
19:11 ¡Volvió el 'Bi'! Toluca vence a Chivas y le quita el liderato
19:10 ¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
19:03 ¡Histórico! Por primera vez, IPN vs. UNAM se jugará en la Arena Ciudad de México
18:58 Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
18:42 ¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo
18:25 Premier League: ¿cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28? EN VIVO
18:20 “¡YO ESTOY LISTA!”: Regina Tarin emociona tras su triunfo en UFC
18:13 ¡Se encienden las alarmas! Luis Romo se vuelve a lesionar y sale del duelo ante Toluca
18:12 Polémica en el Toluca vs Chivas con segundo gol anulado a la Hormiga González
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Futbol
28/02/2026
¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Jesús Gallardo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
28/02/2026
¡Volvió el 'Bi'! Toluca vence a Chivas y le quita el liderato
¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
Futbol
28/02/2026
¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM
Basquetbol
28/02/2026
¡Histórico! Por primera vez, IPN vs. UNAM se jugará en la Arena Ciudad de México
Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
Futbol
28/02/2026
Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo
Futbol
28/02/2026
¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo