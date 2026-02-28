Verificación de edad requerida
¡Se acerca el regreso! DT del Milan revela ‘fecha’ del retorno de Santiago Giménez
Se acerca el regreso de Santiago Giménez después de una operación a finales del años pasado, el entrenador del Milan Massimiliano Allegri habló sobre el mexicano y anticipó que estaría de vuelta en los próximos días a los entrenamientos.
"Giménez ha completado la fase preatlética, si todo va bien podrá empezar a entrenar con el equipo esta semana", resaltó el italiano en la previa del juego de los Rossoneros ante el Cremonese de la Jornada 27 de la Serie A.
¿Por qué fue operado?
Cabe mencionar, que el canterano del Cruz Azul sigue con su rehabilitación con miras a regresar al terreno de juego lo antes posible. El futbolista mexicano no ve actividad desde octubre; pero su regreso estaría pronto haciéndose realidad.
Giménez tuvo que someterse a una operación para poder regresar a óptimas condiciones físicas. El tiempo de recuperación tras la intervención quirúrgica esperaba a ser de hasta de cuatro meses, siendo abril cuando pudiera estar de vuelta en las canchas. Sin embargo, quizá pueda regresar antes de lo esperado.
Desde su lesión, Giménez se ha perdido al menos 15 partidos del club italiano así como los últimos cinco partidos de la Selección Mexicana. La última vez que vio acción competitiva fue 28 de octubre en el empate de su equipo ante Atalanta.
El delantero busca terminar su rehabilitación con miras a no sólo regresar con el equipo italiano sino que también con la Selección Mexicana. Con al menos cinco partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, el delantero espera poder regresar para ser parte de la convocatoria final.
¿Una operación obligada?
A través de sus redes sociales, Giménez compartió, a inicios de noviembre, un mensaje en el que reveló los detalles de su estado físico. El atacante explicó que desde hace meses ha jugado con molestias en el tobillo, lo que le ha impedido estar en plenitud de condiciones.
“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el delantero.