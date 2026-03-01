Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine

Thiago Espinosa ha caído con el pie derecho a su llegada con el CF América, el uruguayo que recientemente arribó al Nido hoy se ha lucido con un auténtico golazo ante los Tigres para cooperar con la goleada 4-1 en la Sub 21.

El lateral apareció en los linderos del área grande tras una buena jugada construida desde el medio campo, el sudamericano recibió se acomodó y sacó un fogonazo para incrustarla prácticamente al ángulo del palo derecho del guardameta para el 2-1 parcial.

Golazo de Thiago Espinosa l CAPTURA

Cabe mencionar que, Thiago Espinosa fue el último refuerzo para el Clausura 2026. El lateral izquierdo uruguayo, llegó procedente de Racing de Montevideo, se convirtió en la sexta nueva incorporación de las Águilas para este semestre en el que también afrontarán CONCACAF Champions Cup.

¿Quién es Thiago Espinosa?

Thiago Espinoza, jugador uruguayo de 21 años, llegó bajo un préstamo por un año, con vigencia hasta finales de 2026. Dentro del acuerdo se estableció una cláusula de compra obligatoria, la cual quedó condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos relacionados con participación en partidos y minutos disputados durante el periodo de cesión.

Thiago Espinosa con Racing I X:@RacingClubUru

Con Racing de Montevideo mantuvo continuidad a lo largo de las últimas temporadas y formó parte del plantel que tuvo actividad en competiciones internacionales, incluida la Copa Sudamericana. El nuevo refuerzo disputará el puesto con Christian Borja, quien ha sido uno de los jugadores más regulares de las Águilas en los últimos 12 meses.

El lateral se desempeñó de forma habitual por el costado izquierdo y mostró participación constante en fases ofensivas. Su perfil encajó en el planteamiento del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien contempló laterales con recorrido y presencia en ambos sectores del campo.

Thiago Espinosa, América | X: @ClubAmerica

América vs Tigres

Mientras tanto, las Águilas se medirán a los Tigres en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado, día de la Virgen María, 28 de febrero de 2026 a las 21:10 horas.