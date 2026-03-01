Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine

Thiago Espinosa, Club América | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 18:58 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El uruguayo mostró su técnica ante los Tigres en la inferiores del club

Thiago Espinosa ha caído con el pie derecho a su llegada con el CF América, el uruguayo que recientemente arribó al Nido hoy se ha lucido con un auténtico golazo ante los Tigres para cooperar con la goleada 4-1 en la Sub 21.

El lateral apareció en los linderos del área grande tras una buena jugada construida desde el medio campo, el sudamericano recibió se acomodó y sacó un fogonazo para incrustarla prácticamente al ángulo del palo derecho del guardameta para el 2-1 parcial.

Golazo de Thiago Espinosa l CAPTURA

Cabe mencionar que, Thiago Espinosa fue el último refuerzo para el Clausura 2026. El lateral izquierdo uruguayo, llegó procedente de Racing de Montevideo, se convirtió en la sexta nueva incorporación de las Águilas para este semestre en el que también afrontarán CONCACAF Champions Cup.

¿Quién es Thiago Espinosa?

Thiago Espinoza, jugador uruguayo de 21 años, llegó bajo un préstamo por un año, con vigencia hasta finales de 2026. Dentro del acuerdo se estableció una cláusula de compra obligatoria, la cual quedó condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos relacionados con participación en partidos y minutos disputados durante el periodo de cesión.

Thiago Espinosa con Racing I X:@RacingClubUru

Con Racing de Montevideo mantuvo continuidad a lo largo de las últimas temporadas y formó parte del plantel que tuvo actividad en competiciones internacionales, incluida la Copa Sudamericana. El nuevo refuerzo disputará el puesto con Christian Borja, quien ha sido uno de los jugadores más regulares de las Águilas en los últimos 12 meses.

El lateral se desempeñó de forma habitual por el costado izquierdo y mostró participación constante en fases ofensivas. Su perfil encajó en el planteamiento del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien contempló laterales con recorrido y presencia en ambos sectores del campo.

Thiago Espinosa, América | X: @ClubAmerica

América vs Tigres

Mientras tanto, las Águilas se medirán a los Tigres en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado, día de la Virgen María, 28 de febrero de 2026 a las 21:10 horas. 

En la actual clasificación de la Liga MX, el CF América ocupa la séptima posición con 11 puntos tras siete partidos disputados, con un balance de siete goles a favor y apenas tres en contra, mostrando una sólida defensa. Por su parte, Tigres se encuentra justo detrás, en el octavo puesto con 10 puntos en igual número de encuentros

Últimos videos
Lo Último
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
19:11 ¡Volvió el 'Bi'! Toluca vence a Chivas y le quita el liderato
19:10 ¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
19:03 ¡Histórico! Por primera vez, IPN vs. UNAM se jugará en la Arena Ciudad de México
18:58 Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
18:42 ¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo
18:25 Premier League: ¿cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28? EN VIVO
18:20 “¡YO ESTOY LISTA!”: Regina Tarin emociona tras su triunfo en UFC
18:13 ¡Se encienden las alarmas! Luis Romo se vuelve a lesionar y sale del duelo ante Toluca
18:12 Polémica en el Toluca vs Chivas con segundo gol anulado a la Hormiga González
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Futbol
28/02/2026
¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Jesús Gallardo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
28/02/2026
¡Volvió el 'Bi'! Toluca vence a Chivas y le quita el liderato
¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
Futbol
28/02/2026
¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana
Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM
Basquetbol
28/02/2026
¡Histórico! Por primera vez, IPN vs. UNAM se jugará en la Arena Ciudad de México
Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
Futbol
28/02/2026
Thiago Espinosa luce con golazo con el América Sub 21 y lanza guiño a Jardine
¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo
Futbol
28/02/2026
¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo