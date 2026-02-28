Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa

Luis Malagón | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:19 - 28 febrero 2026
El arquero de las Águilas se mostró en contra de las especulaciones sobre su vida personal

Las plataformas digitales registraron una serie de interacciones relacionadas con la situación personal del guardameta del Club América, Luis Ángel Malagón, y su pareja, Brenda Zúñiga, tras una publicación realizada por ella en su cuenta de Instagram.

Luis Ángel Malagón I IMAGO7

A través de una historia en su perfil personal, Brenda compartió un texto donde detalló haber atravesado periodos de ausencia en redes sociales debido a procesos personales. En el escrito, señaló haber enfrentado situaciones inesperadas y "batallas internas que se libran en silencio".

La publicación concluyó con una reflexión sobre la transparencia y el paso del tiempo:

"Al final, la verdad siempre encuentra su lugar. Y el tiempo, que es el mejor testigo, se encarga de poner cada cosa y a cada persona exactamente donde pertenece. Nada queda oculto para siempre; cada quien termina frente al reflejo de sus propios actos".
Publicación de Brenda Zúñiga | CAPTURA DE PANTALLA

RESPUESTA DE MALAGÓN A RUMORES

Aunque el mensaje de Brenda Zúñiga no incluyó nombres específicos ni destinatarios directos, diversas cuentas y medios de comunicación comenzaron a difundir versiones sobre una posible ruptura en la relación.

Ante la viralización de estas teorías, el arquero azulcrema, Luis Ángel Malagón, se manifestó de manera directa en una de las publicaciones que replicaba la información. El futbolista escribió un comentario expresando su postura contra el manejo de la noticia:

"Página de mier..., siempre buscando interacciones", respondió Malagón a un medio deportivo.
Respuesta de Malagón | CAPTURA DE PANTALLA

Hasta el momento, ni Brenda Zúñiga ni el jugador han emitido declaraciones adicionales o aclaraciones oficiales que confirmen o desmientan los rumores sobre su estado civil

