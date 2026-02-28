Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera

El lateral mexicano Alan Mozo, quien recientemente se integró a las filas del Pachuca, se encuentra nuevamente bajo los reflectores de la opinión pública, pero esta vez por motivos ajenos a su desempeño deportivo y hay "amenazas" de que su carrera podría verse truncada por temas extra cancha.

Alan Mozo con Pachuca en juego de Liga MX I IMAGO7

A pesar de estar alejado de las canchas por una lesión de gravedad, el defensor ha sido blanco de declaraciones por parte del influencer Paulo Chavira, quien afirma poseer material audiovisual comprometedor que data de la etapa de Mozo como jugador de Chivas.

VIDEO QUE PODRÍA ACABAR CON LA CARRERA DE MOZO

Durante su participación en el podcast "Pláticas del mal", Chavira lanzó acusaciones contundentes sobre el comportamiento del futbolista fuera del terreno de juego. Según el creador de contenido, el material en su poder muestra actos de tal magnitud que, de hacerse públicos, tendrían el potencial de poner un punto final definitivo a la trayectoria profesional del lateral.

El influencer detalló que los videos le fueron entregados a mediados del año pasado, asegurando que la fuente es de total confianza debido al vínculo cercano con la persona que realizó las grabaciones. Chavira fue enfático al señalar que los hechos ocurrieron en Guadalajara durante una noche de fiesta, un entorno que ya ha generado controversias para el jugador en el pasado.

"Yo tengo unos videos de Alan Mozo para acabarle la carrera. En julio me llegaron esos videos y se que son verdad porque los grabó un amigo mio... Yo como que hice ruido en Twitter pero luego dije '¿para qué?' pero sí son para acabarle la carrera".

MOZO FUERA DE LAS CANCHAS POR LESIÓN

Estas declaraciones surgen en un momento sumamente vulnerable para el futbolista. Alan Mozo se encuentra actualmente fuera de las canchas debido a una fractura de tibia sufrida en la Jornada 4 durante el encuentro entre Pachuca y Querétaro, lesión que lo dejó fuera lo que resta del torneo. Este percance físico ya representaba un golpe duro para su proceso de adaptación con los Tuzos tras su salida del Rebaño Sagrado.

Alan Mozo con Pachuca l IMAGO7