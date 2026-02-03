Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Adiós Clausura 2026: Alan Mozo fuera todo el torneo por lesión

Alan Mozo en el Estadio Akron de Chivas I IMAGO7
Aldo Martínez 16:44 - 03 febrero 2026
El lateral mexicano sufrió una fractura de tibia durante la Jornada 4

Lo que mal inicia, mal acaba. Alan Mozo, lateral mexicano de los Tuzos del Pachuca, sufrió una lesión de tibia durante el duelo de Liga MX ante Querétaro, desafortunadamente para el jugador, lo que parecía un susto terminó en una situación delicada, misma que lo deja fuera del Clausura 2026.

Alan Mozo en el Estadio Hidalgo con Pachuca I IMAGO7

¿Qué le pasó a Mozo?

Luego del parón de la Liga MX por los muchos amistosos de la Selección Mexicana, el torneo regresó con su Jornada 4. Los Tuzos del Pachuca visitaron el Estadio Corregidora, en busca de volver a sumar tres puntos luego de su amargo empate ante las Águilas del América.

En una jugada durante el cierre de la primera mitad, el lateral mexicano buscó robar un balón a Jean Unjanque, desafortunadamente, la inercia de la jugada caso que ambos cayeran al césped, llevándose Mozo la peor parte, pues la pierna del senegalés hizo una especie de ‘palanca’.

Alan Mozo con Pachuca en juego de Liga MX I IMAGO7

El mexicano tuvo que ser retirado de inmediato del terreno de juego, sin embargo, nunca imaginó que la gravedad del asunto fuera de tal nivel, pues con información de PressPortMX, el futbolista estará fuera lo que resta del Clausura 2026.

Triste desenlace 

El mexicano de 28 años, llegó al equipo de Tuzos como uno de los nombres más importantes en el mercado de fichajes. Proveniente de Chivas y con destacadas actuaciones a lo largo de sus años como rojiblanco, Mozo llegó como la gran bomba en la lateral derecha.

Alan Mozo en la Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX I IMAGO7

Desafortunadamente para el canterano de Pumas, las cosas no salieron tal y como lo planeado. Desde su llegada a principios de enero y con los parones en la liga, Alan Mozo solo pudo disputar 180 minutos, sumando únicamente una tarjeta amarilla en sus registros de la campaña.

Tras confirmarse la gravedad de la situación, el futbolista no solo queda fuera del resto de la campaña, ya que por el tipo de lesión su tiempo de recuperación puede variar y ser más tardado de lo esperado.

Alan Mozo con Pachuca ante León l IMAGO7
