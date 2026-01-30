Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX anuncia cambios de horarios a dos partidos de la Jornada 6

Liga MX anuncia cambios
La Liga MX anunció cambios a la Jornada 6
Rafael Trujillo 19:08 - 29 enero 2026
El Clausura 2026 vio sus primeros cambios de horario

Aunque la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 aún está por disputarse, la Liga MX ha anunciado cambios relevantes en el calendario de la Jornada 6, que se disputará entre próximo viernes 13 y domingo 16 de febrero. La modificación afecta los horarios de dos encuentros programados para el sábado 14 con el Juárez vs Necaxa y el Pachuca vs Atlas.

Este ajuste se da tras la pausa en la competencia nacional, debido a la actividad de la Selección de México, que recientemente concluyó su gira de enero con victorias por la mínima ante Panamá y Bolivia. A pesar de que la Liga MX no ha detallado los motivos detrás de estas modificaciones, los nuevos horarios ya fueron confirmados en una publicación breve difundida a través de sus redes sociales oficiales.

La programación inicial ha sido ajustada para permitir una mejor distribución de los partidos durante ese día, lo cual también beneficia la visibilidad del Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Con esta reconfiguración, dicho encuentro se jugará en solitario, sin empalmarse con otros duelos de la jornada.

¿Cuánto ha pasado desde que los equipos de la Liga MX fueron campeones?

Así queda el nuevo calendario del 14 de febrero

Con los ajustes anunciados, el encuentro entre Pachuca y Atlas comenzará a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, al mismo tiempo que se disputará el duelo entre Monterrey y León que se llevará a cabo en el Estadio BBVA.

Al término del partido se llevará a cabo el duelo entre FC Juárez y Necaxa se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En simultáneo se disputará el Atlético San Luis vs Querétaro en el Estadio Alfonso Lastras.

Atlas vs Pachuca cambian de horario

El anuncio ha generado atención entre los aficionados, especialmente porque el Clásico Nacional se verá beneficiado al no compartir horario con ningún otro encuentro, lo que podría aumentar tanto su audiencia televisiva como su impacto mediático.

A pesar de que la Liga MX no especificó las razones de estos ajustes, es común que se realicen cambios estratégicos en el calendario para favorecer la logística, el rating televisivo o incluso por consideraciones de seguridad.

El Clásico Nacional se jugará en solitario
