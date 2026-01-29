Ídolo de Pumas espera que Antuna aproveche oportunidad para recuperar su mejor nivel: 'Tiene el talento'

Uriel Antuna ya está en la Ciudad de México para convertirse en nuevo jugador de los Pumas, pero la noticia de su fichaje no ha sido bien tomada por un sector de la afición.

Sin embargo, todavía hay quienes creen que el jugador mexicano tiene mucho que dar y confían en que pueda volver a mostrar su mejor versión.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Uno de ellos es Francisco ‘Kikin’ Fonseca, ídolo reciente de los Universitarios, ya que considera que Antuna todavía tiene la capacidad y el talento para destacar.

Por ello, instó a Efraín Juárez y el resto del cuerpo técnico a ‘sacar el máximo potencial’ de Antuna para que se convierta en un elemento importante del equipo.

“La capacidad y el talento lo tiene, ojalá Efraín y el cuerpo técnico puedan sacar su máximo potencial. La vida le da otra oportunidad con otro equipo grande del futbol mexicano, esperemos que lo aproveche”, dijo Fonseca en un evento en la FMF.

Antuna festeja gol con Tigres | IMAGO7

¿Cómo llega Antuna a CU?

El futbolista de 28 años se sumará al conjunto auriazul luego de un año y medio defendiendo la camiseta de Tigres, donde no pudo brillar.

Tras un paso destacado por Cruz Azul, los felinos se hicieron de sus servicios en verano de 2024, aunque su rendimiento no fue el esperado.