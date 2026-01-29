Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ídolo de Pumas espera que Antuna aproveche oportunidad para recuperar su mejor nivel: 'Tiene el talento'

Uriel Antuna en Tigres I IMAGO7
Esteban Gutiérrez 17:42 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante mexicano se unirá al cuadro del Pedregal tras su etapa en Tigres

Uriel Antuna ya está en la Ciudad de México para convertirse en nuevo jugador de los Pumas, pero la noticia de su fichaje no ha sido bien tomada por un sector de la afición.

Sin embargo, todavía hay quienes creen que el jugador mexicano tiene mucho que dar y confían en que pueda volver a mostrar su mejor versión.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Uno de ellos es Francisco ‘Kikin’ Fonseca, ídolo reciente de los Universitarios, ya que considera que Antuna todavía tiene la capacidad y el talento para destacar.

Por ello, instó a Efraín Juárez y el resto del cuerpo técnico a ‘sacar el máximo potencial’ de Antuna para que se convierta en un elemento importante del equipo.

“La capacidad y el talento lo tiene, ojalá Efraín y el cuerpo técnico puedan sacar su máximo potencial. La vida le da otra oportunidad con otro equipo grande del futbol mexicano, esperemos que lo aproveche”, dijo Fonseca en un evento en la FMF.
Antuna festeja gol con Tigres | IMAGO7

¿Cómo llega Antuna a CU?

El futbolista de 28 años se sumará al conjunto auriazul luego de un año y medio defendiendo la camiseta de Tigres, donde no pudo brillar.

Tras un paso destacado por Cruz Azul, los felinos se hicieron de sus servicios en verano de 2024, aunque su rendimiento no fue el esperado.

En total, disputó 49 compromisos, registrando únicamente un gol y tres asistencias.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años