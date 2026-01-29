‘Feliz de regresar a la ciudad’: Primeras declaraciones de Uriel Antuna tras llegar a Pumas

Uriel Antuna ya está de vuelta en la Ciudad de México y su nombre vuelve a colocarse en el radar del futbol nacional. El atacante mexicano arribó al Aeropuerto Internacional para realizar los exámenes médicos previos a su incorporación con Pumas, club al que llega procedente de Tigres tras un paso que dejó más dudas que certezas.

El futbolista de 28 años fue recibido por aficionados y medios de comunicación, aunque su interacción fue breve. Aun así, Antuna no ocultó su entusiasmo por regresar a la capital del país y por iniciar una nueva etapa con el equipo universitario, conocido por su tradición formativa y su apuesta por el talento nacional.

Uriel Antuna llegando a CDMX I Daniel Estrada

Regreso con ilusión

“Contento, feliz de estar aquí, hay que esperar un poco y que todo salga bien. Estoy feliz de regresar a la ciudad”, fueron las palabras que alcanzó a compartir Antuna, quien evitó profundizar sobre los detalles de su fichaje, pero dejó claro su buen ánimo al volver a la CDMX.

El atacante se mostró cercano con los seguidores que se dieron cita en el aeropuerto, accediendo a fotografías y saludos, en un gesto que fue bien recibido por la afición auriazul, que espera que el jugador pueda recuperar su mejor versión con la camiseta de Pumas.

Uriel Antuna en Tigres | IMAGO7

¿Puede Antuna relanzar su carrera rumbo al Mundial?

Más allá del cambio de club, Antuna dejó entrever que su mirada sigue puesta en la Selección Mexicana. Aunque evitó entrar en detalles, reconoció que el sueño mundialista sigue vivo y que esta nueva etapa puede ser clave para volver a competir por un lugar.

“Siempre hay ilusión, pero en su debido tiempo ya me tocará hablar”, comentó el futbolista, consciente de que su rendimiento en la Liga MX será determinante para volver a ser considerado en futuras convocatorias.

Uriel Antuna celebra un gol ante Cuba | MEXSPORT

El paso de Antuna por Tigres estuvo marcado por la irregularidad. En 48 partidos disputados con el conjunto regiomontano, el extremo apenas registró un gol y tres asistencias, números muy por debajo de las expectativas que generó su llegada al norte del país.

Ahora, en Pumas, el atacante buscará reencontrarse con su mejor nivel y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto universitario. La afición espera que el regreso a la capital y a un entorno distinto sea el impulso que Antuna necesita para relanzar su carrera en el futbol mexicano.