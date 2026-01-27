Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Así quedó la tabla general de la Liga MX Femenil tras la Jornada 5

Las Águilas terminaron la quinta fecha de gran manera | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 12:25 - 27 enero 2026
Tras cinco fechas, estas son las posiciones de en el Circuito Rosa

La Liga MX Femenil ha terminado sus primeras cinco fechas dentro del torneo de Clausura 2026, dentro del cual se mantienen algunas sorpresas con ciertos equipos que compiten en la parte más alta del campeonato, aunque por el momento no hay ninguna gran sorpresa en cuanto a los clubes clasificados se refiere.

El líder es América, uno de los cinco equipos que no ha sufrido una derrota en lo que va del certamen, mientras que en la parte baja de la tabla, es Necaxa el cuadro al que peor le ha ido con cinco derrotas en todos los partidos que ha jugado.

Rayadas es uno de los mejores equipos | Imago7

¿Cómo va la tabla de la Femenil?

Como ya se mencionó, el líder es el conjunto de América, actualmente con 13 puntos después de su victoria 4-0 sobre Mazatlán, las Águilas tienen cuatro victorias y un solo empate; Rayadas es el segundo puesto por el momento también con 13 puntos, pero dos goles menos en la diferencia con respecto a las azulcremas.

La sorpresa en la parte alta es Pumas, pues aunque no es un equipo que no acostumbre a estar dentro de los primeros ocho, estar en el Top 3 y mantenerse sí es algo que ha venido a refrescar la clasificación general. En el cuarto sitio se ubica Chivas, de igual manera que los tres equipos anteriores con 13 unidades y, por obviedad, una diferencia goleadora menor; en el quinto puesto está Pachuca, ya con 12 puntos.

Pumas ha sido la sorpresa del campeonato | Imago7

Debajo de las Tuzas, viene en sexto, pero con los mismos 12 puntos el cuadro de Toluca; dos puntos abajo, en la séptima posición, pero con un partido pendiente ante Puebla, está Tigres con 10 puntos, los mismos que tienen las 'Bravalácticas', quienes con el octavo peldaño cierran las clasificadas hasta el instante.

Parte media y baja de la tabla

Cruz Azul se ubica en el noveno lugar con ocho puntos, Tijuana es décimo con siete, otra de las sorpresas es Mazatlán en el lugar 11 con siete puntos de igual manera, pero donde empieza la zona de conflicto es del décimo tercero al último lugar.

Santos Laguna se queda con el lugar con un punto, lo interesante de esto es que el Atlético San Luis tiene los mismos en el sitio 14 y de igual manera Atlas en el 15. El sótano está conformado por tres equipos que no han sumado ni un solo punto como Querétaro, Puebla y Necaxa, incluso con diferencias goleadoras bastante negativas.

