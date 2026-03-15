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¿Qué está pasando con la fiebre amarilla en América y por qué preocupa a la OMS?

Durante 2025 se registraron 346 casos de fiebre amarilla en América, con 143 muertes asociadas a la enfermedad./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:35 - 15 marzo 2026
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La fiebre amarilla puede alcanzar tasas de letalidad elevadas si no se detecta a tiempo o si el paciente desarrolla complicaciones graves

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una alerta sanitaria ante el aumento de casos de fiebre amarilla en distintos países del continente americano. El incremento de contagios ha generado preocupación entre autoridades de salud, que pidieron fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia para evitar nuevos brotes de la enfermedad.

De acuerdo con datos epidemiológicos de los organismos internacionales, durante 2025 se registraron 346 casos humanos de fiebre amarilla en siete países de América, además de 143 defunciones asociadas a la enfermedad. Estas cifras representan un aumento considerable frente a 2024, cuando se confirmaron 61 casos, lo que significa que los contagios se multiplicaron aproximadamente 5.6 veces en un año.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados y puede ser mortal en sus casos más graves./ Pixabay

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. En su forma grave puede provocar fiebre alta, daño hepático, hemorragias y, en algunos casos, la muerte. Debido a su potencial de causar brotes importantes, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia constante en las regiones donde el virus circula.

Los reportes más recientes también indican que entre las semanas epidemiológicas 1 y 7 del año (enero y febrero) se confirmaron 34 casos en humanos y 15 defunciones. Estos contagios se registraron principalmente en países de Sudamérica donde históricamente se han detectado focos de transmisión del virus.

En ese periodo, Colombia concentró la mayor cantidad de casos con 25 contagios confirmados, incluidos 13 fallecimientos. También se notificaron seis casos en Venezuela, con una defunción, dos casos en Perú, mientras que Bolivia reportó una muerte relacionada con la enfermedad.

Las autoridades sanitarias han señalado que muchos de los casos recientes ocurrieron en personas que no contaban con la vacuna contra la fiebre amarilla. Por esta razón, los organismos internacionales reiteraron la importancia de mantener altas coberturas de vacunación en zonas de riesgo y entre viajeros que se dirigen a áreas donde el virus está presente.

¿Por qué preocupa el aumento de casos de fiebre amarilla en América?

El incremento de contagios genera preocupación porque algunos casos han sido detectados fuera de las áreas selváticas donde tradicionalmente circula el virus. Este cambio en la distribución geográfica podría facilitar la propagación hacia zonas con mayor densidad de población si no se refuerzan las medidas de control.

Además, la fiebre amarilla puede tener una tasa de mortalidad elevada cuando los pacientes desarrollan la fase grave de la enfermedad. Por ello, especialistas consideran fundamental identificar rápidamente los casos sospechosos y activar protocolos de respuesta sanitaria.

Autoridades sanitarias internacionales alertaron sobre el incremento de casos de fiebre amarilla en varios países de América./ Pixabay

Medidas para prevenir la fiebre amarilla

Frente a este escenario, la OPS y la OMS recomendaron fortalecer las campañas de vacunación, mejorar la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a diagnóstico oportuno en los países donde se han detectado contagios.

También se aconseja a la población reducir el contacto con mosquitos mediante el uso de repelentes, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y la eliminación de criaderos de insectos en viviendas y comunidades. Estas acciones, junto con la vacunación, son consideradas las principales herramientas para frenar la propagación de la fiebre amarilla en el continente.

La vacunación es la principal medida de prevención contra la fiebre amarilla y ofrece protección de por vida en la mayoría de las personas./ Pixabay
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