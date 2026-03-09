Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo

La temporada de premios en Hollywood culmina con la entrega de los Premios Oscar 2026, considerados el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará la 98.ª edición de estos galardones el domingo 15 de marzo de 2026, una noche en la que se premiarán las producciones más destacadas del último año.

Como es tradición, la ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, recinto que ha sido sede del evento durante varios años. Desde este escenario desfilarán actores, directores, productores y otras figuras clave del cine mundial para conocer a los ganadores de las distintas categorías.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles./ Pixabay

En esta edición, el encargado de conducir la gala será el comediante y presentador Conan O’Brien, quien estará al frente del evento y guiará a la audiencia durante la entrega de las estatuillas. La ceremonia combina momentos de humor, presentaciones especiales y la entrega de premios a lo mejor del cine internacional.

Además de las categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y premios de actuación, la Academia también reconocerá el trabajo técnico y creativo que hace posible cada producción cinematográfica. En total, la gala contempla 24 categorías que destacan diferentes áreas del cine.

¿Cuándo y a qué hora se celebran los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 está programada para el domingo 15 de marzo. El evento principal comenzará a las 7:00 p. m. hora del Este de Estados Unidos, lo que corresponde aproximadamente a las 6:00 p. m. en México.

Antes de la ceremonia oficial, como cada año, se llevará a cabo la alfombra roja, donde los nominados y celebridades invitadas desfilan frente a los medios de comunicación. Esta cobertura previa suele iniciar horas antes del comienzo de la premiación y se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los espectadores.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia de los Oscar 2026?

La transmisión oficial de los Premios Oscar 2026 estará disponible a través de ABC en Estados Unidos, cadena que tradicionalmente emite la ceremonia. Además, el evento también podrá seguirse mediante servicios de streaming como Hulu, dependiendo de la región.

El Dolby Theatre de Los Ángeles será nuevamente el escenario donde se entregarán las estatuillas doradas./ AP

En distintos países de América Latina y otras regiones, la gala suele emitirse a través de canales de televisión especializados en entretenimiento y plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión. De esta forma, millones de espectadores podrán seguir en directo la entrega de premios y conocer qué producciones se coronan como las grandes ganadoras del año.

La entrega de los Premios Oscar continúa siendo uno de los eventos más relevantes del calendario cinematográfico mundial, reuniendo cada año a las principales figuras de Hollywood y a las películas que marcaron la conversación cultural dentro de la industria del cine.