Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo

La gala de los Premios Oscar reunirá a las principales figuras del cine internacional en una de las noches más esperadas de la industria. / Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:02 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles

La temporada de premios en Hollywood culmina con la entrega de los Premios Oscar 2026, considerados el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará la 98.ª edición de estos galardones el domingo 15 de marzo de 2026, una noche en la que se premiarán las producciones más destacadas del último año.

Como es tradición, la ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, recinto que ha sido sede del evento durante varios años. Desde este escenario desfilarán actores, directores, productores y otras figuras clave del cine mundial para conocer a los ganadores de las distintas categorías.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles./ Pixabay

En esta edición, el encargado de conducir la gala será el comediante y presentador Conan O’Brien, quien estará al frente del evento y guiará a la audiencia durante la entrega de las estatuillas. La ceremonia combina momentos de humor, presentaciones especiales y la entrega de premios a lo mejor del cine internacional.

Además de las categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y premios de actuación, la Academia también reconocerá el trabajo técnico y creativo que hace posible cada producción cinematográfica. En total, la gala contempla 24 categorías que destacan diferentes áreas del cine.

¿Cuándo y a qué hora se celebran los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 está programada para el domingo 15 de marzo. El evento principal comenzará a las 7:00 p. m. hora del Este de Estados Unidos, lo que corresponde aproximadamente a las 6:00 p. m. en México.

Antes de la ceremonia oficial, como cada año, se llevará a cabo la alfombra roja, donde los nominados y celebridades invitadas desfilan frente a los medios de comunicación. Esta cobertura previa suele iniciar horas antes del comienzo de la premiación y se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los espectadores.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia de los Oscar 2026?

La transmisión oficial de los Premios Oscar 2026 estará disponible a través de ABC en Estados Unidos, cadena que tradicionalmente emite la ceremonia. Además, el evento también podrá seguirse mediante servicios de streaming como Hulu, dependiendo de la región.

El Dolby Theatre de Los Ángeles será nuevamente el escenario donde se entregarán las estatuillas doradas./ AP

En distintos países de América Latina y otras regiones, la gala suele emitirse a través de canales de televisión especializados en entretenimiento y plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión. De esta forma, millones de espectadores podrán seguir en directo la entrega de premios y conocer qué producciones se coronan como las grandes ganadoras del año.

La entrega de los Premios Oscar continúa siendo uno de los eventos más relevantes del calendario cinematográfico mundial, reuniendo cada año a las principales figuras de Hollywood y a las películas que marcaron la conversación cultural dentro de la industria del cine.

Hollywood se prepara para la ceremonia de los Premios Oscar 2026, donde se reconocerá lo mejor del cine del último año./ AP
Últimos videos
Lo Último
15:24 Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
15:21 ¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
15:02 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
15:00 Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
14:50 Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
14:11 Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
14:10 ¡Oficial! Estos son los combates para La Velada del Año VI
14:09 ¿Llega al Mundial 2026? Neymar fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Brasil
14:05 Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul
13:43 ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
Contra
09/03/2026
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Futbol
09/03/2026
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
09/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Futbol
09/03/2026
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Futbol
09/03/2026
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
Futbol Nacional
09/03/2026
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní