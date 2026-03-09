Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tebas negó las afirmaciones de Xavi sobre el regreso de Messi: "LaLiga no autorizó nada"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante un evento | X: @Tebasjavier
Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante un evento | X: @Tebasjavier
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:28 - 09 marzo 2026
El presidente del organismo español aseguró que no se validó la viabilidad económica del fichaje

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, negó rotundamente las afirmaciones de Xavi Hernández sobre el fallido retorno de Lionel Messi a Barcelona en 2023. El máximo dirigente de la patronal del futbol español, en entrevista para el programa Estudio Estadio de TVE, aseguró que del lado de la organización nunca se dio luz verde a dicha operación.

"No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para el tema de Messi", declaró Tebas, lo que contrasta con la versión del exentrenador azulgrana, quien recientemente aseguró en una entrevista que el fichaje del astro argentino contaba con la aprobación económica de la competición.
Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT
Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT

¿Qué dijo Xavi sobre el fallido regreso de Messi a Barcelona?

Recientemente, el estratega señaló que tras el Mundial de 2022, mantuvo conversaciones durante meses con el jugador, quien mostraba una gran ilusión por volver a vestir la camiseta del Barça. Xavi afirmó que las negociaciones con el padre y agente del futbolista, Jorge Messi, avanzaron de forma favorable y que contaron con el beneplácito de LaLiga.

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP

El problema, según la declaración del exentrenador culé, fue el presidente de Barcelona, Joan Laporta, quien detuvo la operación en una fase ya avanzada. Al respecto, Tebas aclaró que, por parte de LaLiga, la viabilidad económica del fichaje nunca fue confirmada. "No es cierto, ya está", reiteró de forma tajante en la firma del I Convenio Colectivo arbitral en la sede de la RFEF.

Tebas defiende el calendario actual del futbol europeo

Por otra parte, el presidente de LaLiga abordó las quejas del futbolista José María Giménez sobre el apretado calendario. Tebas calificó la discusión" sobre el descanso mínimo de 72 horas entre partidos como "un falso debate» y defendió la gestión actual de las plantillas, además de que comparó la situación con la que ocurre en otras competencias como la Premier League.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | X: @Tebasjavier

"No sé de dónde sale esa norma de las 72 horas, no es una norma escrita. En la Premier tienen 60-65 horas", argumentó. Recordó que el aumento de tres a cinco cambios por partido, una medida post-COVID, y las plantillas de 25 jugadores ofrecen herramientas para gestionar el esfuerzo.

"Hay que saber llevar las plantillas. Prefiero jugar con 27 de la plantilla que poner 72 horas, porque sería muy perjudicial", añadió, en referencia a que los equipos que jueguen en jueves, tendrían que pasar su siguiente a lunes y eso alteraría significativamente la competición.

