Utilidades 2026 en México: cuándo se pagan, quiénes las reciben y cómo se calculan

El reparto de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho laboral en México que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias que obtuvieron las empresas durante el año fiscal anterior. Para 2026, el pago corresponde a las utilidades generadas por las compañías durante 2025.

Este beneficio está regulado por la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que las empresas deben distribuir entre sus trabajadores un porcentaje de las utilidades obtenidas. El objetivo de esta prestación es reconocer la contribución del personal al desempeño y crecimiento de las organizaciones.

Las empresas en México tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para pagar utilidades a sus trabajadores./ Pixabay

Cada año, las empresas deben realizar el cálculo correspondiente una vez que presentan su declaración anual de impuestos. A partir de ese momento comienza el periodo en el que los empleadores están obligados a entregar el pago a los trabajadores que tienen derecho a recibirlo.

El reparto de utilidades aplica principalmente para trabajadores que laboran en empresas que generaron ganancias, siempre que hayan trabajado al menos 60 días durante el año correspondiente al ejercicio fiscal que se reparte.

¿Cuándo pagan utilidades en 2026?

Las fechas para el pago de utilidades en México dependen del tipo de patrón que realiza el reparto. Cuando se trata de empresas o personas morales, el plazo límite para entregar este beneficio a los trabajadores es el 30 de mayo de 2026.

En el caso de los empleadores que son personas físicas con actividad empresarial, la fecha límite para realizar el pago es el 29 de junio de 2026. Estas fechas se establecen considerando el periodo posterior a la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante este tiempo, las empresas deben informar a los trabajadores sobre el monto que les corresponde y realizar el pago conforme a lo que establece la legislación laboral vigente.

Los trabajadores que laboraron al menos 60 días durante el año pueden recibir el pago de utilidades./ Pixabay

¿Quiénes reciben utilidades y cómo se calculan?

La ley señala que el reparto de utilidades se realiza entre los trabajadores que participaron en la generación de las ganancias de la empresa durante el año anterior. Sin embargo, existen algunas excepciones, como directores, administradores y socios de la compañía, quienes no reciben este beneficio.

El cálculo del pago se divide en dos partes iguales. La primera se distribuye considerando los días trabajados por cada empleado durante el año, mientras que la segunda se reparte de acuerdo con el salario percibido por cada trabajador.

De esta forma, el monto que recibe cada persona puede variar dependiendo del tiempo laborado y del nivel salarial que tuvo durante el periodo correspondiente. El reparto de utilidades se mantiene como una de las prestaciones más importantes para los trabajadores en México y forma parte de los derechos establecidos por la legislación laboral.