Futbol

¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio

Keylor aún no ha renovado su contrato como auriazul | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:53 - 09 marzo 2026
El guardameta tico estaría cerca de salir del equipo universitario en caso de no conseguir renovar su contrato

Pumas ha tenido un buen torneo de Clausura 2026, aspiran a la Liguilla siendo quinto lugar y apenas con una sola derrota en el semestre, parece que sus refuerzos se han adaptado de buena forma y algunos detalles más que son buenas noticias para el club; sin embargo, las malas no se han alejado del Pedregal.

Si existe un jugador con el cual los aficionados están contentos de que sea parte del equipo es el portero costarricense Keylor Navas, pero su tiempo en el club podría estar más cercano a terminar que a seguir alargándose por algunos torneos más, pero sin nada claro por el momento.

Keylor Navas festejando uno de los dos goles de Angulo en el duelo ante Rayados | IMAGO7

¿Qué pasa con Keylor en Pumas?

La llegada de Keylor Navas al Club Universidad no se dio por un tiempo prolongado, ya que su contrato está por terminar; no obstante, ambas partes (directiva y el mismo jugador), quieren extender esta relación laboral por un tiempo más, aunque hay algo que sigue impidiendo que la firma se de próximamente.

El mismo portero de los Universitarios ha declarado en una entrevista con Yashin Quesada, que sus intenciones son claras y quiere continuar jugando para Pumas, pero no siente que las cosas se estén dando de la manera que a él le gustaría, aunque también aclaró que se siente contento de seguir jugando y que aún no piensa en un posible retiro.

Con 39 años recién cumplidos, Navas busca seguir defendiendo la camiseta del equipo que por ahora dirige Efraín Juárez, pero los dirigentes del club tendrán que hacer un esfuerzo extra si quieren que se mantenga como el 'guardián' de la portería azul y oro, ya que algunos reportes extra advierten que el hecho de que la renovación aún no se concrete, tiene que ver con un tema meramente salarial.

Números de Keylor como jugador auriazul

El exportero de equipos como el Real Madrid, PSG, Nottingham Forest y más, ha jugado tres torneos con Pumas: dos de Liga MX y la edición 2025 de la Leagues Cup; en ellos, el tico suma un total de 27 partidos defendiendo la camiseta auriazul, donde aunque sea obvio, cabe destacar que ha sido titular en cada uno de ellos.

Durante su primer torneo en México jugó 1350 minutos a lo largo de 15 partidos como portero titular; en el actual torneo de Clausura 2026, el tico suma tan solo 900 minutos en solo diez juegos, pero con la diferencia de haber recibido ya una tarjeta amarilla.

Keylor Navas, capitán de Pumas | IMAGO7

En cuanto a la Leagues Cup que disputó con los auriazules, Keylor jugó solamente dos partidos, con un total de 180 minutos, pero con la peor indisciplina de su estadía con los del Pedregal, ya que fue expulsado en la más reciente edición del torneo entre la Liga MX y la MLS.

