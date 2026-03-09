Verificación de edad requerida
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Bundesliga en Español subió un curioso video a redes sociales, mostrando el escudo de los Pumas en el Millerntor-Stadion. Un momento donde la Liga MX supera a la inteligencia artificial.
El balompié mexicano ha tenido momentos memorables, desde llegar a otros continentes u otro tipo de deportes siendo claros protagonistas.
La Liga MX se cuela hasta Alemania
El video publicado por la cuenta de Bundesliga en Español muestra cómo, entre las gradas del Millerntor-Stadion, casa del FC St. Pauli, apareció un sticker del escudo de los Pumas, lo que rápidamente llamó la atención de los aficionados.
El detalle no pasó desapercibido para la liga alemana, que decidió compartir el momento en redes sociales con un guiño a la presencia internacional del futbol mexicano. Aunque el partido terminó 0-0 ante el Eintracht Frankfurt, el pequeño símbolo auriazul terminó robándose parte de la conversación.
@bundesligaes Algo inesperado apareció en el Millerntor-Stadion 👀 ¿Y este sticker @PumasMX ? 🐾 🏴☠️🔥 #BundesligaAmericas ♬ original sound - BundesligaES
La huella del futbol mexicano en Europa
La aparición del escudo de Pumas en un estadio alemán también refleja algo que se ha vuelto cada vez más común: la presencia de aficionados de la Liga MX en distintas partes del mundo.
Clubes como América, Chivas o los propios Pumas cuentan con seguidores fuera de México, algo impulsado en gran parte por la comunidad mexicana en el extranjero.
En este caso, el pequeño sticker en el Millerntor-Stadion terminó siendo una curiosa postal del alcance global del futbol mexicano, demostrando que incluso en uno de los estadios más emblemáticos del futbol alemán, la Liga MX también tiene representación.