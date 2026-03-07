Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Memote al rescate! Pumas vence agónicamente a Necaxa de visita

Guillermo Martínez anotó el gol del triunfo de Pumas sobre Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:15 - 06 marzo 2026
Guillermo Martínez le dio el triunfo a Universidad Nacional en Aguascalientes

Se repone de la derrota. Universidad Nacional sacó un triunfo clave en el Estadio Victoria ante Necaxa, con un resultado de 0-1. Tras muchos intentos y una primera parte sensacional, Guillermo Martínez fue quien rompió el cero en el último tramo del encuentro. 

Los del Pedregal fueron ampliamente superiores durante la mayor parte del encuentro, pero la contundencia volvió a ser un problema al tener varias opciones que no lograron capitalizar, no obstante, el buen trabajo defensivo les permitió llevarse tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla. 

Keylor Navas, portero de Pumas, durante el partido ante Necaxa | IMAGO7

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre Necaxa?

Guillermo Martínez fue el héroe al minuto 83, con un cabezazo preciso, un poco adelante del manchón de penalti. El delantero mexicano volvió a responder cuando Pumas más lo necesitaba y levantó la mano para ganarse su titularidad.

Una de las jugadas más claras de gol fue para el equipo local, con un disparo en el área chica que alcanzó a rebasar la línea de gol, a pesar del esfuerzo del arquero costarricense, Keylor Navas. Sin embargo, todo fue invalidado por una mano de Tomás Badaloni.

Jordan Carrillo, de Pumas, en lamento en el duelo ante Necaxa | MEXSPORT

Los de Efraín Juárez tocaron la puerta rival en múltiples  ocasiones, pero Ezequiel Unsain respondió correctamente para evitar la caída de su arco, pero no fue suficiente para quedarse con el empate en el Estadio Victoria. 

No fue un mal desarrollo de juego para Pumas, que nuevamente mostró solidez defensiva y buena conexión entre sus jugadores. El mediocampo volvió a verse móvil, además de una versión bastante positiva de Jordan Carrillo que fue sumamente desequilibrante.

Memote Martínez celebra en Aguascalientes | IMAGO7
Memote Martínez celebra en Aguascalientes | IMAGO7

La afición auriazul se hizo presente en Aguascalientes, y en varios momentos del partido se escuchó su apoyo desde las gradas del Estadio Victoria, una señal de la confianza y buena relación existente entre ambos sectores.

El duro calendario de Pumas 

Pumas se repone de la derrota sufrida ante Toluca, que además significó la finalización de su racha invicta. Universidad Nacional sacó un resultado vital para el panorama de su calendario, en el que enfrentará a Cruz Azul, América y Chivas de manera consecutiva.

