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Futbol

¿Cuándo y contra quién debuta Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra en duelo amistoso contra Nueva Zelanda | AFP
Ramiro Pérez Vásquez 14:37 - 08 junio 2026
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‘Los Tres Leones’ debutan en el Grupo L

Se acerca la Copa del Mundo 2026 con grandes favoritas a coronarse en Nueva York, una de ellas la Selección de Inglaterra que busca sumar su segundo trofeo; sin embargo, en esta ocasión el arranque no será sencillo en Norteamérica.

El conjunto de ‘Los Tres Leones’ debutan el próximo 17 de junio enfrentando a la complicada Croacia, dentro del Grupo L, en Arlington, Texas, en el Dallas Stadium; posteriormente se medirán a Ghana y cierran la Fase de Grupos ante Panamá.

Jugadores de Inglaterra celebran gol en partido amistoso | AP
Jugadores de Inglaterra celebran gol en partido amistoso | AP

¿Llegará la segunda estrella?

El combinado inglés autoproclamado inventor del futbol solo ha sido capaz de coronarse en una Copa del Mundo una vez, y fue como local en 1966 llega al Mundial 2026 con la misión de saldar la deuda con sus afición de alzar el trofeo y que han visto frustrar sus oportunidades en las recientes ediciones.

Thomas Tuchel llegará al Mundial 2026 como el encargado de conducir a Inglaterra en una nueva búsqueda de gloria. El técnico alemán, campeón de la Champions League con Chelsea en 2021, fue confirmado como sucesor de Gareth Southgate en octubre de 2024, después de otra frustración inglesa en una Final: la derrota ante España en la Eurocopa.

Aunque comenzó a ejercer el cargo en enero de 2025, rápidamente logró imprimir su sello y consiguió un rendimiento casi perfecto en su primera experiencia al frente de una selección. En esta ocasión ya encendido las críticas tras dar a conocer su convocatoria.

Thomas Tuchel en un entrenamiento con Inglaterra l AP

Con grandes ausencias

La ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson. El caso de de Harry Kane llega como la joya de esta Selección, pese a su veteranía sigue siendo el efectivo para el go.

Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP
Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP

Harry Kane llegará al Mundial 2026 como la gran figura de Inglaterra y con una carga emocional distinta. Considerado desde hace años uno de los mejores delanteros del mundo, tuvo que esperar hasta mayo de 2025 para celebrar su primer título, cuando Bayern Munich conquistó la Bundesliga.

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