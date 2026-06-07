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Futbol

Tiroteo cerca del campamento de Inglaterra rumbo al Mundial 2026 deja nueve heridos

Selección de Inglaterra previo a un partido | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:48 - 07 junio 2026
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El incidente ocurrió en Kansas City, ciudad donde la selección inglesa tiene previsto establecer su concentración durante la Copa del Mundo

La preparación para el Mundial 2026 se vio sacudida por un hecho de violencia en Estados Unidos. Un tiroteo registrado en Kansas City dejó un saldo de nueve personas heridas, en una zona cercana al lugar que utilizará la Selección de Inglaterra como campamento durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de The Athletic, el incidente ocurrió en las inmediaciones de una de las áreas que forman parte del operativo logístico previsto para recibir a los Tres Leones durante el torneo, aunque no existe relación alguna entre la delegación inglesa y los hechos registrados.

Nueve personas resultaron heridas tras el ataque

Las autoridades locales desplegaron un importante operativo de seguridad tras reportarse múltiples disparos en la zona. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos a hospitales cercanos.

Jesse Lingard en festejo con la Selección de Inglaterra | AP
Jesse Lingard en festejo con la Selección de Inglaterra | AP

Hasta el momento, se reportan nueve personas heridas, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables.

Las autoridades de Kansas City no han informado sobre víctimas mortales y mantienen abierta la investigación.

Inglaterra en duelo amistoso contra Nueva Zelanda | AFP

Inglaterra se concentrará en Kansas City durante el Mundial

La Selección de Inglaterra tiene previsto utilizar Kansas City como una de sus bases de operaciones durante el Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el tiroteo ocurrió cerca de la zona que ocupará el combinado inglés, no se reportó ningún integrante de la federación o del equipo afectado por el incidente.

De momento, Inglaterra se prepara para afrontar su último partido amistoso de cara a la Copa del Mundo ante Costa Rica y después, encarar su debut Mundialista ante Croacia, un viejo conocido.

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP
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