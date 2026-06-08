Mundial 2026: Inglaterra, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Si hay una selección que tiene una gran deuda en los Mundiales, esa es Inglaterra. El combinado inglés autoproclamado inventor del futbol solo ha sido capaz de coronarse en una Copa del Mundo una vez, y fue como local en 1966.

El Equipo de la Rosa se dio el lujo de no asistir a los primeros tres Mundiales, por no convenir así a sus intereses y por no ser considerados para albergarlos en la Isla. Para 1950 decidieron tomar parte por primera vez de una Copa del Mundo y fueron protagonistas de una de las mayores sorpresas en la historia del torneo, cuando perdieron 1-0 ante Estados Unidos.

Y fuera de su coronación en 1966, sólo en dos ocasiones lograron colarse entre los primeros cuatro lugares del certamen: en Italia 90 y en Rusia 2018. El resto de sus participaciones han sido decepcionantes, por no decir lo menos, pues en 13 Mundiales han sido incapaces de superar los Cuartos de Final.

Jugadores de Inglaterra celebran gol en partido amistoso | AP

Una nueva era

La historia luce muy distinta en esta ocasión; el equipo de Los Tres Leones llega como uno de los favoritos para coronarse en México, Estados Unidos y Canadá. La eliminatoria europea la solventaron de manera perfecta con ocho victorias en el mismo número de juegos, con 22 goles a favor y sin recibir uno solo en contra en un Grupo que compartieron con Albania, Serbia, Letonia y Andorra.

De esta forma, los ingleses fueron los primeros europeos que aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo el 14 de octubre de 2025 al golear 0-5 a Letonia en Riga.

Ahora dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, el tercer entrenador no inglés en dirigir al combinado inglés después de Sven-Goran Eriksson y Fabio Capello, buscarán por fin terminar con la larga sequía de 60 años sin títulos. Para ello, Tuchel convocó a grandes estrellas como: Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.

Calendario de Inglaterra en Fase de Grupos

Partido Fecha Hora Sede Inglaterra vs Croacia 17 de junio 14:00 hrs Texas Inglaterra vs Ghana 23 de junio 14:00 hrs Boston Panamá vs Inglaterra 27 de junio 15:00 hrs Nueva York

Figura actual: Harry Kane

Harry Kane llegará al Mundial 2026 como la gran figura de Inglaterra y con una carga emocional distinta. Considerado desde hace años uno de los mejores delanteros del mundo, tuvo que esperar hasta mayo de 2025 para celebrar su primer título, cuando Bayern Munich conquistó la Bundesliga. A los 32 años, ya liberado de esa “maldición”, el capitán inglés buscará trasladar ese impulso a su selección y ayudarla a terminar con su larga sequía, además de cerrar la herida que dejó su penal fallado ante Francia en los cuartos de final de Qatar 2022.

Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP

Su peso en el equipo se explica tanto por sus números como por su liderazgo. Máximo goleador histórico de Inglaterra, con 78 tantos en 112 partidos, Kane es el encargado de los penales, el referente del vestuario y, cada vez más, un creador de juego capaz de bajar a recibir para conectar y asistir a futbolistas como Bukayo Saka. Llegará a su tercer Mundial en una forma formidable, tras otra temporada prolífica con Bayern Munich, donde terminó como máximo goleador de la Bundesliga por tercera campaña consecutiva con 36 goles.

Números de Inglaterra en Mundiales

Partidos jugados 74 Partidos ganados 32 Partidos empatados 22 Partidos perdidos 20 Goles a favor 104 Goles en contra 68 Títulos 1 Mejor participación Inglaterra 1966 (Campeón)

Director Técnico: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel llegará al Mundial 2026 como el encargado de conducir a Inglaterra en una nueva búsqueda de gloria. El técnico alemán, campeón de la Champions League con Chelsea en 2021, fue confirmado como sucesor de Gareth Southgate en octubre de 2024, después de otra frustración inglesa en una Final: la derrota ante España en la Eurocopa. Aunque comenzó a ejercer el cargo en enero de 2025, rápidamente logró imprimir su sello y consiguió un rendimiento casi perfecto en su primera experiencia al frente de una selección.

Thomas Tuchel en conferencia de prensa | AP

A los 52 años, Tuchel representa una apuesta fuerte y poco habitual para Inglaterra, ya que es apenas el tercer entrenador extranjero en dirigir al combinado nacional. Su discreta carrera como futbolista y su pronta retirada lo llevaron temprano a los banquillos, donde siguió un camino similar al de Jürgen Klopp al iniciar en Mainz antes de brillar con Borussia Dortmund. Luego dirigió a gigantes como PSG, Chelsea y Bayern Munich, acumulando títulos y experiencia de élite, credenciales con las que buscará llevar a Inglaterra al título mundial.

Convocados por Inglaterra

El Equipo de la Rosa presenta un cuadro repletó de figuras como: Jude Bellingham, Marcus Rashford, Ivan Toney y Harry Kane, pero no dejó de llamar la atención que Thomas Tuchel dejara fuera de los 26 convocados al Mundial a jugadores como: Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire.