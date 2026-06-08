Selección de Uzbekistán pasa intenso filtro de seguridad en Estados Unidos previo al amistoso ante Países Bajos

Un momento peculiar e inédito vivieron los jugadores y demás personas que conforman a la Selección de Uzbekistán a su llegada al Icahn Stadium en Nueva York previo al amistoso ante Países Bajos de cara a la Copa del Mundo 2026.

Al descender del autobús todos sin excepción pasaron por el detector de metales e incluso con perros revisando equipaje que llevaban los elementos. Esto previo a disputar un duelo que no es ni de Mundial todavía y para muchos algo exagerado.

Sin embargo, se resalta que el operativo exhaustivo tuvo que ver con la presencia de Donald Trump en Nueva York en donde estará presenciando el juego 3 de la Finales de ls NBA entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York.

Revisión de seguridad intensa sobre Uzbekistán l CAPTURA

La situación se volvió algo nunca antes visto, al menos para un equipo o representativos foráneos. Cab mencionar, que el equipaje fue amontonado en el piso para ser revisado con cautela con elementos de seguridad presentes.

¿Cómo llega Uzbekistán al Mundial 2026?

Uzbekistán vivirá un momento histórico en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática consiguió una clasificación histórica tras varios intentos fallidos y ahora buscará demostrar el crecimiento que ha tenido el futbol del país en los últimos años.

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo | X: @UzbekistanFA

El conjunto uzbeko llega con gran ilusión a la justa mundialista y con una generación talentosa que ha comenzado a llamar la atención tanto en Asia como en Europa. Además, el equipo contará con la experiencia del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, quien tomó las riendas de la selección rumbo al torneo.

Entre los llamados a figurar aparece Abbosbek Fayzullaev, joven mediocampista ofensivo que fue pieza clave durante las eliminatorias mundialistas. El futbolista destacó por su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar goles importantes durante el proceso clasificatorio.

Gol de Uzbekistán en un amistoso ante México | MEXSPORT