Mundial 2026: Uzbekistán, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
Uzbekistán vivirá un momento histórico en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática consiguió una clasificación histórica tras varios intentos fallidos y ahora buscará demostrar el crecimiento que ha tenido el futbol del país en los últimos años.
El conjunto uzbeko llega con gran ilusión a la justa mundialista y con una generación talentosa que ha comenzado a llamar la atención tanto en Asia como en Europa. Además, el equipo contará con la experiencia del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, quien tomó las riendas de la selección rumbo al torneo.
Uzbekistán intentará convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026 y competir de tú a tú ante selecciones de gran tradición internacional en un grupo que luce sumamente exigente.
Calendario de Uzbekistán en fase de grupos
La selección uzbeka quedó ubicada en el Grupo K y tendrá un duro camino en la primera ronda del torneo:
Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio | Ciudad de México
Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio | Houston
RD Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio | Atlanta
Máxima figura de Uzbekistán
La gran esperanza del equipo es Abbosbek Fayzullaev, joven mediocampista ofensivo que fue pieza clave durante las eliminatorias mundialistas. El futbolista destacó por su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar goles importantes durante el proceso clasificatorio.
Junto a él también sobresalen jugadores como Eldor Shomurodov, delantero con experiencia en el futbol europeo, y Abdukodir Khusanov, defensor que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del futbol asiático jugando ocasionalmente con el Manchester City.
Números de Uzbekistán en Mundiales
Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo en 2026, por lo que estrenará su historial mundialista:
Estadística
Registro
Participaciones en Mundiales
1
Debut mundialista
2026
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles a favor
0
Goles en contra
0
Mejor participación
Debutante
Convocatoria probable de Uzbekistán para el Mundial 2026
Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, esta es la base de futbolistas que apunta a disputar el torneo:
Jugador
Posición
Equipo
Utkir Yusupov
Arquero
Navbahor
Abduvohid Nematov
Arquero
Nasaf
Rustamjon Ashurmatov
Defensor
Rubin Kazán
Abdukodir Khusanov
Defensor
Manchester City
Husniddin Aliqulov
Defensor
Rizespor
Farrukh Sayfiev
Defensor
Pakhtakor
Odiljon Hamrobekov
Mediocampista
Pakhtakor
Otabek Shukurov
Mediocampista
Al Fayha
Abbosbek Fayzullaev
Mediocampista
CSKA Moscú
Jaloliddin Masharipov
Mediocampista
Esteghlal
Eldor Shomurodov
Delantero
Roma
Igor Sergeev
Delantero
Tobol
Bobir Abdixolikov
Delantero
Ordabasy
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