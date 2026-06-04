Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Uzbekistán, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo | X: @UzbekistanFA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:15 - 04 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La selección asiática disputará su primera Copa del Mundo y buscará sorprender en un grupo complicado junto a Portugal, Colombia y RD Congo

Uzbekistán vivirá un momento histórico en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática consiguió una clasificación histórica tras varios intentos fallidos y ahora buscará demostrar el crecimiento que ha tenido el futbol del país en los últimos años.

El conjunto uzbeko llega con gran ilusión a la justa mundialista y con una generación talentosa que ha comenzado a llamar la atención tanto en Asia como en Europa. Además, el equipo contará con la experiencia del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, quien tomó las riendas de la selección rumbo al torneo.

Uzbekistán intentará convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026 y competir de tú a tú ante selecciones de gran tradición internacional en un grupo que luce sumamente exigente.

Fabio Cannavaro posando con el trofeo de la FIFA

Calendario de Uzbekistán en fase de grupos

La selección uzbeka quedó ubicada en el Grupo K y tendrá un duro camino en la primera ronda del torneo:

  • Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio | Ciudad de México

  • Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio | Houston

  • RD Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio | Atlanta

Máxima figura de Uzbekistán

La gran esperanza del equipo es Abbosbek Fayzullaev, joven mediocampista ofensivo que fue pieza clave durante las eliminatorias mundialistas. El futbolista destacó por su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar goles importantes durante el proceso clasificatorio.

Junto a él también sobresalen jugadores como Eldor Shomurodov, delantero con experiencia en el futbol europeo, y Abdukodir Khusanov, defensor que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del futbol asiático jugando ocasionalmente con el Manchester City.

Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP
Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP

Números de Uzbekistán en Mundiales

Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo en 2026, por lo que estrenará su historial mundialista:

Estadística

Registro

Participaciones en Mundiales

1

Debut mundialista

2026

Partidos jugados

0

Partidos ganados

0

Partidos empatados

0

Partidos perdidos

0

Goles a favor

0

Goles en contra

0

Mejor participación

Debutante

Convocatoria probable de Uzbekistán para el Mundial 2026

Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, esta es la base de futbolistas que apunta a disputar el torneo:

Jugador

Posición

Equipo

Utkir Yusupov

Arquero

Navbahor

Abduvohid Nematov

Arquero

Nasaf

Rustamjon Ashurmatov

Defensor

Rubin Kazán

Abdukodir Khusanov

Defensor

Manchester City

Husniddin Aliqulov

Defensor

Rizespor

Farrukh Sayfiev

Defensor

Pakhtakor

Odiljon Hamrobekov

Mediocampista

Pakhtakor

Otabek Shukurov

Mediocampista

Al Fayha

Abbosbek Fayzullaev

Mediocampista

CSKA Moscú

Jaloliddin Masharipov

Mediocampista

Esteghlal

Eldor Shomurodov

Delantero

Roma

Igor Sergeev

Delantero

Tobol

Bobir Abdixolikov

Delantero

Ordabasy

Uzbekistán celebra goleada 4-0. FOTO: JORGE BARAJAS
Lo Último
08:36 ¿De qué murió Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'? Esta fue la razón
08:29 Campeón con América reporta con Atlante; será nuevo refuerzo de Miguel Herrera
08:15 Mauro Zaleta, perteneciente de Cruz Azul, apunta al Atlante tras brillar con Mazatlán
08:12 ¡Si era él! Taxista se vuelve viral por su ejemplar reacción al llevar a Andrés Guardado como pasajero
08:05 ¡No guardes el paraguas! Lluvias, granizo y tormentas afectarán a más de 20 estados
07:57 Miguel Layún regresar al Porto tras una década del comienzo de su aventura en el club lusitano
07:36 ¿Comprarás dólares este jueves 4 de junio? Así amanece el peso mexicano
07:30 Historia de los Mundiales: Francia 1998, muere el Rey y vive un nuevo Rey del Mundo
07:27 Manchester City arremete contra el Real Madrid: "las historias que han surgido sobre Haaland son falsas"
07:15 A 7 días: El 'Gol del exorcista' de Borgetti que desmañanó a los mexicanos