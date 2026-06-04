Mundial 2026: Uzbekistán, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Uzbekistán vivirá un momento histórico en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática consiguió una clasificación histórica tras varios intentos fallidos y ahora buscará demostrar el crecimiento que ha tenido el futbol del país en los últimos años.

El conjunto uzbeko llega con gran ilusión a la justa mundialista y con una generación talentosa que ha comenzado a llamar la atención tanto en Asia como en Europa. Además, el equipo contará con la experiencia del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, quien tomó las riendas de la selección rumbo al torneo.

Uzbekistán intentará convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026 y competir de tú a tú ante selecciones de gran tradición internacional en un grupo que luce sumamente exigente.

Fabio Cannavaro posando con el trofeo de la FIFA

Calendario de Uzbekistán en fase de grupos

La selección uzbeka quedó ubicada en el Grupo K y tendrá un duro camino en la primera ronda del torneo:

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio | Ciudad de México

Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio | Houston

RD Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio | Atlanta

Máxima figura de Uzbekistán

La gran esperanza del equipo es Abbosbek Fayzullaev, joven mediocampista ofensivo que fue pieza clave durante las eliminatorias mundialistas. El futbolista destacó por su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar goles importantes durante el proceso clasificatorio.

Junto a él también sobresalen jugadores como Eldor Shomurodov, delantero con experiencia en el futbol europeo, y Abdukodir Khusanov, defensor que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del futbol asiático jugando ocasionalmente con el Manchester City.

Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP

Números de Uzbekistán en Mundiales

Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo en 2026, por lo que estrenará su historial mundialista:

Estadística Registro Participaciones en Mundiales 1 Debut mundialista 2026 Partidos jugados 0 Partidos ganados 0 Partidos empatados 0 Partidos perdidos 0 Goles a favor 0 Goles en contra 0 Mejor participación Debutante

Convocatoria probable de Uzbekistán para el Mundial 2026

Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, esta es la base de futbolistas que apunta a disputar el torneo:

Jugador Posición Equipo Utkir Yusupov Arquero Navbahor Abduvohid Nematov Arquero Nasaf Rustamjon Ashurmatov Defensor Rubin Kazán Abdukodir Khusanov Defensor Manchester City Husniddin Aliqulov Defensor Rizespor Farrukh Sayfiev Defensor Pakhtakor Odiljon Hamrobekov Mediocampista Pakhtakor Otabek Shukurov Mediocampista Al Fayha Abbosbek Fayzullaev Mediocampista CSKA Moscú Jaloliddin Masharipov Mediocampista Esteghlal Eldor Shomurodov Delantero Roma Igor Sergeev Delantero Tobol Bobir Abdixolikov Delantero Ordabasy