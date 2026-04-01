Mundial 2026: ¿Qué partidos se jugaran en CDMX?

El calendario, las sedes y los equipos para el Mundial 2026 han sido definidos, y la Ciudad de México se confirma como un punto neurálgico para la Selección Mexicana y el torneo en general.

Estadio Banorte

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Ciudad de México?

El remodelado Estadio Banorte albergará un total de cuatro emocionantes partidos de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Dos de estos encuentros serán protagonizados por el equipo local, la Selección Mexicana.

La actividad para el Tri en la capital iniciará con el partido inaugural del torneo con el duelo entre equipos del Grupo A: México y Sudáfrica. El partido que dará inicio al Mundial será el 11 de junio a las 13:00 horas (hora local), marcando el inicio de su aventura mundialista en casa.

Posteriormente, la Selección Mexicana volverá a pisar la cancha del Estadio Banorte para su último duelo del Grupo A. El encuentro será el 24 de junio, también a las 13:00 horas, enfrentando al vencedor del repechaje europeo, que resultó siendo República Checa.

Además de los juegos del Grupo A, el Estadio Banorte será sede de un encuentro correspondiente al Grupo K. Dicho partido verá a Colombia, midiéndose ante Uzbekistán en punto de las 20:00 horas del centro de México. Este será el juego con el horario más tardío de todos los que se disputarán en Ciudad de México durante la fase de grupos.

Estadio Banorte

Dieciseisavos y Octavos de Final en Ciudad de México

La actividad mundialista en el Estadio Banorte no se detendrá en la primera fase. El estadio continuará con un partido de Dieciseisavos de Final que protagonizará el ganador del Grupo A (donde se encuentra México) contra un tercer lugar que podría provenir de los Grupos C, E, F, H o I.

Finalmente, el mítico Estadio Azteca también será sede de un partido de Octavos de Final el 5 de julio, con equipos aún por definirse.