¡Sin Ochoa! Javier Aguirre manda tres cambios para medirse ante Bélgica

La Selección Mexicana encara su última prueba antes de definir la lista rumbo a la Copa del Mundo. Bélgica que servirá como termómetro definitivo para el cuerpo técnico.

Tras el empate 0-0 ante Portugal, el técnico azteca, Javier Aguirre, mantiene la confianza en gran parte de su once inicial, repitiendo a 8 de los 11 titulares.

Jorge Sánchez entra en lugar de Israel Reyes, Orbelín Pineda toma el sitio de Obed Vargas, mientras que Julián Quiñones sustituye a Roberto Alvarado.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana en el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Defensa definida

En la portería, Raúl “Tala” Rangel se afianza como el guardián indiscutible. Pese a los rumores sobre los cambios en la portería, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo se quedarán en la banca. Con esto, el portero de las Chivas se encamina a ser el titular en la Copa del Mundo.

La línea defensiva estará comandada por César Montes, quien además porta el gafete de capitán, acompañado por Johan Vásquez y Jesús Gallardo. El único cambio es la entrada de Jorge Sánchez quien reemplaza al defensor de América, Israel Reyes, por la lateral derecha.

Ya en el medio campo, el equipo será comandado nuevamente por Erik Lira pero ahora será acompañados por Orbelín Pineda. Además en el sector ofensivo del medio campo Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez aportarán dinámica y visión.

Orbelín Pineda no se olvida de Chivas | IMAGO7

Quiñones de inicio

En la delantera, la dupla conformada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones será la encargada de traducir las oportunidades en goles, en un partido donde la contundencia puede marcar la diferencia.

Con este once, México no solo enfrenta a un rival de jerarquía, sino que también se enfrenta a sí mismo en la búsqueda de los elegidos a la Copa del Mundo.