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Futbol

Regresan las leyendas: México y Brasil reúnen a sus ídolos para jugar en el Banorte

Ronaldinho, en un partido con la Selección de Brasil | AP
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:46 - 31 marzo 2026
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Ronaldinho, Rafa Márquez y Cuauhtémoc regresarán al mítico estadio

La cuenta regresiva rumbo al Copa del Mundo 2026 sigue sumando momentos especiales, y uno de ellos será el regreso de grandes figuras del futbol internacional al renovado Estadio Banorte.

El próximo 19 de abril a las 17:00 horas, la casa de la Selección Mexicana abrirá nuevamente sus puertas para el México vs Brasil Leyendas.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT
Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

Entre las nuevas incorporaciones confirmadas para el combinado mexicano destacan Carlos Salcido y Gerardo Torrado, quienes se suman a una convocatoria que ya ilusiona a los seguidores del Tri.

Por parte de Brasil, también se integran campeones del mundo como Paulo Sérgio, Müller y Amaral.

México y Brasil se medirán en el Estadio Banorte en un juego de Leyendas | X

La lista de figuras no termina ahí. El evento contará con alrededor de 30 leyendas internacionales que han dejado huella en el futbol mundial.

La lista tiene nombres de la talla de Ronaldinho, Rafa Márquez, Marcelo, Andrés Guardado, Kaká, Pável Pardo, Edmílson, Miguel Layún, Djalminha, Cuauhtémoc Blanco, Adriano y Jared Borgetti.

Con una combinación de talento, historia y espectáculo, el México vs Brasil Leyendas apunta a ser un evento imperdible.

Y es que será una celebración del futbol que conectará generaciones y encenderá la emoción rumbo al Mundial 2026.

Rafael Márquez mandó mensaje a los aficionados mexicanos l MexSport
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