Manchester vence a Chelsea con asistencia de Haaland y gol de Semenyo

El Manchester City se proclamó monarca de la FA Cup 2025-26 al derrotar por la mínima (1-0) a un combativo Chelsea que vendió cara la derrota. Bajo las órdenes interinas de Calum McFarlane, los 'Blues' buscaban rescatar un año de turbulencias, pero se toparon con el muro inquebrantable de la maquinaria de Manchester.

Desde el pitazo inicial, el destino del partido quedó claro, la intensa presión de los dirigidos por Pep Guardiola asfixió la salida de los londinenses. Chelsea sufría en demasía y la polémica no tardó en encender los ánimos. En el minuto 27, el delantero noruego, Erling Haaland, mandó el balón al fondo de las redes tras un centro raso de Matheus Nunes, desatando el grito de gol en las gradas celestes.

Chelsea vs Manchester City l AP

El asistente y el VAR ahogaron el festejo de inmediato al señalar una milimétrica pero correcta posición adelantada en el origen de la jugada. Chelsea resistió los ataques de la primera mitad, condicionado por las tempranas tarjetas amarillas de Enzo Fernández y Marc Cucurella, quienes batallaron para contener las transiciones del rival. Gracias a las intervenciones del arquero Robert Sánchez, el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

El sello del campeón

Al minuto 71, cuando el fantasma de los tiempos extras empezaba a rondar Wembley, la jerarquía del City inclinó la balanza. Haaland, atrayendo la marca de los centrales con su sola presencia, frotó la lámpara y asistió de forma impecable a Semenyo. El atacante no perdonó, con un remate cruzado que batió por completo la estirada de Sánchez, firmó el 1-0 que desató la locura en el banquillo de Guardiola.

Manchester City l AP