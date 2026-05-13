Manchester City golea a Crystal Palace y mantiene esperanza de quitarle la Premier League al Arsenal

La Premier League sigue abierta. Manchester City cumplió en su partido pendiente de la Jornada 31 y con una contundente victoria en casa ante Crystal Palace se mantiene cerca de Arsenal en la clasificación para extender la pelea por el campeonato hasta la última fecha de la Temporada 2025-26.

Con una gran actuación de Phil Foden, que puso dos asistencias, los Citizens evitaron sorpresas y se impusieron 3-0 en el Etihad Stadium para seguir a dos puntos de los Gunners. Por parte de The Glaziers, con este resultado se mantiene en el puesto 15 con 44 unidades, ya sin posibilidad de pelear por clasificación a competencias de la UEFA y sin riesgo de descender.

Phil Foden comandó victoria de Manchester City

El partido comenzó con un susto grande para los locales, apenas al minuto de juego con un disparo de Jean-Philippe Mateta que Gianluigi Donnarumma sacó en la línea. Además del manotazo salvador del arquero italiano, en la jugada se sancionó un fuera de lugar y a partir de ese momento los Citizens no soltaron la posesión del esférico ni el control del partido.

Marmoush con Manchester City ante Crystal Palace en la Premier League | AP

No obstante, fue hasta la media hora de juego que llegó el primer gol, gracias a una genialidad de Phil Foden. Con una asistencia de taquito a la altura de la media luna, el británico filtró el esférico para Antoine Semenyo, que definió cruzado para sentenciar el 1-0 al minuto 31.

El mismo Foden tomó protagonista antes del descanso para habilitar a Omar Marmoush en la jugada del 2-0. Desde el costado izquierdo, Rayan Aït-Nouri mandó un centro al área que el inglés no pudo controlar por completo, sin embargo, alcanzó a tocar el balón lo suficiente para dejarlo a modo para el egipcio, que tras una media vuelta -y con un ligero desvío- le puso punto final a la jugada al minuto 40.

Semenyo con Manchester City ante Crystal Palace en la Premier League | AP

Ya con el 2-0, el equipo de Guardiola bajó las revoluciones para el segundo tiempo, a pesar de lo cual el Crystal Palace no supo acortar distancias. Fue hasta los minutos finales que llegó el tanto que finiquitó la goleada. Rayan Cherki condujo prácticamente por tres cuartos de campo antes de filtrar para Savinho, quien tras una fallida barrida del rival definió en los linderos del área chica.

¿Cómo queda la pelea por el título entre Manchester City y Arsenal?

Una vez celebrado el partido pendiente, los Citizens están a dos puntos de Arsenal con seis unidades todavía en disputa. En ese escenario, el equipo de Guardiola necesita irremediablemente que los de Mikel Arteta que dejen ir puntos en al menos uno de sus dos compromisos restantes.

Marmoush en celebración con Manchester City ante Crystal Palace en la Premier League | AP

Arsenal cerrará ante Burnley y Crystal Palace, ante el primero en el Emirates Stadium el lunes 18 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y contra el segundo en el Selhurst Park Stadium el domingo 24 a las 9:00 horas. Mientras que Manchester City visitará a Bournemouth el martes 19 a las 12:30 horas y recibirá a Aston Villa el domingo 24 en el mismo horario.