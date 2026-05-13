¡Regresa The Special One! Real Madrid avanza en negociaciones con Mourinho; falta aprobación de Florentino

Dos años sin títulos y Real Madrid está en crisis. La llegada del tan deseado Kylian Mbappé en 2024 estuvo lejos de ser el fichaje idílico que los Merengues confiaban y las dos campañas que el francés lleva en el equipo coincidieron con dos temporadas en las que el equipo blancos se quedó con las manos vacías, sin LaLiga, sin Copa del Rey y sin la Champions League.

Por ello, el conjunto madrileño tiene la urgencia de un cambio de rumbo para la Temporada 2026-27 y su apuesta es José Mourinho. Desde hace algunas semanas comenzó el rumor de que el portugués era el candidato principal para hacerse cargo del club, luego de que Álvaro Arbeloa no pudo mejorar de manera significativa los resultados tras la salida de Xabi Alonso.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Por ahora, el estratega portugués tiene contrato hasta junio de 2027 con Benfica, pero de acuerdo con Fabrizio Romano las negociaciones con Real Madrid progresaron de manera favorable. "El regreso de Mourinho hora avanza hacia las etapas finales. Las conversaciones están progresando bien. Aún se necesita la aprobación final de Florentino Pérez + es probable que se espere hasta las elecciones, pero Mourinho está listo y las conversaciones han sido productivas", escribió.

¿Cuándo serán las elecciones de Real Madrid?

Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente del club blanco confirmó que no dimitirá, pero aseguró que convocará a elecciones. "Lamento decirles que no voy a dimitir. Convoco elecciones porque creo en el modelo que implantamos en el año 2000. Aquí mandan los socios y quiero que sigan haciendo los más de 100 mil 000 socios que forman el Real Madrid".

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Por ahora, no hay fechas oficiales para que se celebre el proceso electoral, ya que el club primero tiene que sacar una convocatoria oficial. A partir de la publicación de la misma, los aspirantes tendrán diez días para presentar su candidatura y si hay dos o más candidatos, entonces 15 días después se realizarán las votaciones. Si solo se presenta un candidato, ese mismo será proclamado presidente.

¿Qué ganó Mourinho con Real Madrid?

A pesar de que se le recuerda con tanta estima al interior de la Casa Blanca, la etapa del estratega portugués no estuvo tan llena de títulos. A lo largo de tres años, solo logró tres títulos, todos a nivel nacional. El primero fue el de Copa del Rey, en la Temporada 2010-11, cuando venció 0-1 al Barça en la Final con un solitario gol de Cristiano Ronaldo.

En la campaña siguiente, la 2011-12, se impuso en LaLiga con cien puntos, nueve más que el conjunto blaugrana, ante el cual también se impuso en la Supercopa de España 2012. En ese último campeonato, tras la derrota 3-2 en el Camp Nou, Real Madrid se impuso 1-2 en casa en el Santiago Bernabéu, por lo que se quedó con el título por el criterio del gol de visitante.

La losa que Mourinho nunca se pudo quitar con los Merengues fue la de la Champions League, en las cual quedó eliminado en Semifinales en sus tres años. En la primera temporada perdió 3-1 en el global contra Barcelona, mientras que en la segunda quedó fuera ante Bayern, con el global 6-4. Por último, fue Borussia Dortmund el equipo que lo eliminó en 2013, con un global 4-3.