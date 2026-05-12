Florentino Perez critica a la prensa con comentarios sexistas: "Esa mujer no sé si sabe de futbol"

El presidente ejecutivo del Real Madrid estalló ante los medios por las constantes críticas y señalamientos por parte de la prensa española y defendió su permanencia en el club.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | Real Madrid

"Todos los días te metes con el Madrid. Miren qué dos artículos escriben hoy. Uno de ellos lo ha escrito una mujer que no sé si sabe o no de futbol". Estas fueron las palabras de Florentino Perez en respuesta a los artículos que se publicaron hoy por el medio ABC en torno a su rendimiento como presidente del Real Madrid. Esto en medio de la inestabilidad institucional del club tras la temporada 2025/26.

Rubén Cañizares, periodista de ABC, respondió instantáneamente diciendo "Yo hago periodismo, no atacó al Madrid. Usted está atacando mi trabajo". Esta discusión escaló los ánimos dentro de la conferencia, y sin duda no detuvo los cuestionamientos hacia Florentino. Poco tiempo después Florentino agregó otro comentario polémico al darle la palabra a un periodista de otro medio. “A ver, esa niña, que tiene derecho a hablar. Que ustedes son muy feos".

Kylian Mbappé con Real Madrid en el partido ante Betis en LaLiga | AP

Controversia en la sala de prensa

Todo comenzó cuando Florentino se pronunció acerca de un artículo donde se hablaba de una supuesta charla acerca de su cansancio como presidente ejecutivo del conjunto merengue. El directivo rechazó las versiones sobre su desgaste o alguna intención de abandonar su posición.

Yo presido una empresa muy importante en el mundo, que factura 50 mil millones y tengo 170 mil trabajadores. ¿Por qué hace esto el ABC? ¿Me han visto cansado aquí? A partir de mañana me voy a poner a pelear con todos los socios para que no nos quiten la propiedad. ¿De dónde vengo que tengo cáncer? Y yo sin enterarme… Si quieren que me vaya, me voy cuando venga alguien como ahora y me gané las elecciones. Si me gana las elecciones, bendito sea Dios. La propiedad es de los socios, no de unos cuantos periodistas concentrados que supongo que serán del Atleti

Florentino Pérez insiste en la presión sobre Barcelona | MexSport

La campaña en contra de Florentino

Florentino ha recibido varias críticas recientemente, en especial por el medio ABC, acerca de su rendimiento como directivo del Real Madrid. Esto tras una temporada donde el club no levantó ninguna copa. Además se le señala su edad de 79 años como un impedimento físico que debió considerar antes de volverse a postular para las actuales elecciones correspondientes a su posición actual. Florentino habla de una campaña y una línea editorial en general, donde se le piensa desgastar su imagen pública como presidente del Real Madrid.

Es una campaña organizada. Vocento es propietaria del ABC y creó Relevo. De acuerdo con LaLiga, se dedicaron a hacer un periódico digital que perdió 25 millones durante su existencia. Cuando LaLiga dejó de pagar, se fueron a Telefónica y luego a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid