¿A Lizbeth Rodríguez le fueron infiel? Le cacha a marido video de otra

Lizbeth Rodríguez, famosa por exponer infidelidades en redes sociales y programas digitales, ahora se convirtió en protagonista de una historia que sorprendió a sus seguidores. La influencer confesó que descubrió que su esposo, Baris Akkaya, le fue infiel luego de revisar su celular y encontrar videos y conversaciones comprometedoras con otras personas.

Durante meses, los fans comenzaron a sospechar que algo no marchaba bien en la relación debido a que Lizbeth dejó de compartir momentos junto a su pareja y publicó varias indirectas en redes sociales que parecían relacionadas con una traición amorosa. Sin embargo, poco después ambos reaparecieron juntos durante las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, generando aún más dudas entre sus seguidores.

Ahora, la creadora de contenido decidió romper el silencio y revelar el complicado momento que atravesó tras descubrir material explícito en el teléfono del padre de su hija.

“Es un maldito perro y desgraciado. Le encontré unas nalguitas que no eran mías. Era un video explícito. Vi unas pompis rebotando. Todavía el bandido se atrevió a decirme que eran mías. Ese día le pregunté: ‘Si realmente son mías, ¿por qué las eliminaste?’. Descubrí todo en la bandeja de eliminados. Como bien saben, a eso me dedico, a revisar celulares”.

Lizbeth y esposo Baris Akkaya decidieron darse una segunda oportunidad / FB: @LizbethRodriguezOficial

Lizbeth revisó conversaciones con mujeres… y también con hombres

La influencer explicó que decidió revisar completamente el celular de su pareja y terminó encontrando conversaciones que la dejaron impactada. Según contó, no solo había mensajes con mujeres, sino también intercambios con hombres que le parecieron extraños.

“Le revisé las conversaciones con mujeres y hasta con hombres. Chequé las pláticas que tuvo con mis amigos gais y le encontré fotitos. Según él, les mostró los avances del gimnasio a mis amigos. Pero también sé que en Turquía es como un juego muy normal entre hombres. De igual forma, le encontré mensajitos con mujeres mientras estuvo en Playa del Carmen”.

Lizbeth reconoció que compartir contraseñas y accesos entre pareja terminó siendo un error que ahora le dejó una importante lección, especialmente porque su trabajo y fuente de ingresos dependen completamente de sus plataformas digitales.

“Yo tenía su contraseña. Su celular se desbloqueaba con mi cara y mi celular con la suya, pero aprendí algo muy valioso. Fui muy estúpida y tonta por haber compartido mis contraseñas. Sobre todo, porque no solo soy una persona que le debe fidelidad a un hombre, sino que además soy una creadora de contenido”.

La creadora de contenido explicó que le revisó el celular a su pareja y le encontró un video de otra mujer / FB: @LizbethRodriguezOficial

¿Por qué decidió perdonarlo?

Aunque durante años Lizbeth Rodríguez se volvió famosa por aconsejar a mujeres terminar relaciones tóxicas e infidelidades en su programa “Infieles”, ahora confesó que ella misma decidió darle una segunda oportunidad a su esposo.

“Sé que siempre he dicho que no hay que perdonar infidelidades; sin embargo, soy una mujer Géminis (ríe) y lo hago por el amor que le tengo a mi hija. Desde que nos casamos siempre quisimos una familia y, al vernos separados, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Regresamos por los niños”.

La influencer reconoció que entiende las críticas de quienes consideran contradictorio su discurso, pero aseguró que vivir una maternidad sola cambió por completo su perspectiva.

“¡Totalmente! Siempre he dicho en mi programa: ‘Amiga, no lo perdones’, pero ahora que estuve embarazada de mi hija, dije: Me van a perdonar. Ser mamá es muy complicado”.

La conductora dice la maternidad le cambio la vida y hasta un poco su forma de pensar / FB: @LizbethRodriguezOficial

Lizbeth asegura que ya no cree en las reglas

Tras la polémica, Lizbeth también confesó que actualmente ya no se siente preparada para una relación completamente monógama y que tanto ella como su pareja mantienen una dinámica distinta.

“Tiene claro que no está cerrada a nada. Los 2 somos guapos y jóvenes. La verdad es que nos amamos, y sé que en estos momentos no estoy lista para tener una relación monógama. Mi corazón es demasiado grande para estar con una sola persona. Lo intenté y no salió como quería. Entonces, ahora ya no hay reglas”.

Además, respondió directamente a quienes comenzaron a llamarla “cuernuda” en redes sociales luego de hacerse pública la historia.

“No soy cuernuda, no aplica para nada, porque lo descubrí y terminamos en ese instante. Ya lo que uno decida después es otro tema”.