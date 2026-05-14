Chivas 'invade' el Estado Banorte de Cruz Azul

La emoción de la Liguilla del Clausura 2026 se vive al máximo, y uno de los duelos más esperados es el que protagonizan Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte (Azteca). El conjunto rojiblanco llegó como visitante, pero con una presencia notable en las gradas, donde su afición prácticamente “invadió” el inmueble con la ilusión de ver a su equipo clasificar a la Gran Final.

Equipo de Chivas | IMAGO7

El ambiente fue inmejorable para un partido de esta magnitud. Con el América ya fuera de la competencia, tanto Cruz Azul como Chivas ven una oportunidad única para romper con los fantasmas del pasado y pelear por el título del futbol mexicano. La expectativa crece conforme avanza la serie, en la que ambos equipos han mostrado argumentos sólidos.

Afición de Chivas | X:@Chivas

Cruz Azul arribó a esta instancia tras dejar en el camino al Atlas, en una serie donde mostró contundencia y orden defensivo. Por su parte, Chivas hizo lo propio ante Tigres, en una eliminatoria que confirmó el buen momento del conjunto tapatío, especialmente en partidos de alta exigencia.

Serie pareja con ligera ventaja para Cruz Azul

Afición de Chivas en el Akron | IMAGO7

De acuerdo con las estadísticas previas al enfrentamiento, la serie luce completamente equilibrada. Chivas cuenta con un 49 % de probabilidades de avanzar, mientras que Cruz Azul tiene un 51 %, lo que refleja lo cerrado del duelo entre dos instituciones con gran historia en la Liga MX.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

Este ligero favoritismo hacia los celestes se sustenta en su rendimiento reciente y en la localía para el partido de Ida. Sin embargo, la diferencia es mínima y cualquier detalle puede inclinar la balanza en una eliminatoria donde los errores se pagan caro.

Además, el factor emocional jugará un papel clave. Ambos equipos han sufrido eliminaciones dolorosas en instancias finales en torneos recientes, por lo que esta serie representa una oportunidad de reivindicación para jugadores, cuerpo técnico y aficiones.

Charly Rodríguez y Efraín Álvarez pelando en la Semifinal de ida entre Chivas y Cruz Azul | MEXSPORT

Todo se definirá en el Estadio Akron

El partido de Vuelta se disputará en el Estadio Akron, casa de Chivas, donde los rojiblancos buscarán aprovechar su condición de local para sellar el pase a la Final. La presión estará del lado del Rebaño, que deberá responder ante su gente en un escenario que promete estar completamente lleno.

Para Cruz Azul, el reto será mantener la ventaja (o sacar un resultado positivo en la Ida) que le permita llegar con vida a Guadalajara. La Máquina ha demostrado capacidad para competir en escenarios complicados, por lo que no se puede descartar su protagonismo en territorio rival.

Con dos equipos en gran momento, una afición entregada y un boleto a la Final en juego, la serie entre Cruz Azul y Chivas promete ser una de las más emocionantes del Clausura 2026. Todo está listo para un desenlace vibrante que definirá quién sigue en la lucha por el campeonato.